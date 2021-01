Eto'o não tem dúvidas: Ansu Fati é o candidato a sucessor de Messi no Barcelona

O atacante camaronês acredita que os Blaugranas tem no jovem um possível sucessor do argentino

O terá problemas para substituir Lionel Messi? Não para Samuel Eto'o. O lendário atacante camaronês, ídolo do clube e companheiro do argentino em seus tempos de jogador, acredita que o sucessor do craque já veste a camisa dos Blaugranas: trata-se do jovem Ansu Fati , promessa de La Masia que vinha tendo excelente início de temporada antes de sofrer lesão no menisco .

Hoje, muito já se fala de uma possível saída do camisa 10 do Barça ao final de 2020-21 . Seu contrato só vai até o final da atual campanha e o supercraque já vem sendo especulado em clubes como PSG e .

Assim, enquanto o Barcelona prepara-se para escolher um novo presidente no começo deste ano , muitos defendem que a equipe já tenha que pensar em um futuro sem Lionel Messi, já que a permanência do ídolo parece cada vez mais improvável. Ansu Fati, então, seria a chance do time novamente substituir um melhor do mundo por um garoto formado em casa.

Foi o que aconteceu com o próprio argentino, preparado desde a base para substituir Ronaldinho Gaúcho no Camp Nou. Agora, com o seis vezes vencedor da Bola de Ouro pensando em ir embora, como o próprio admitiu em entrevista exclusiva à Goal após a eliminação do clube na Liga dos Campeões , os holofotes recaem sobre o jovem de 18 anos.

"Eu acredito. Fati será o nome do Barcelona no futuro. Ele já é incrível, o clube precisa o preparar e ter muito cuidado com ele." opinou Samuel Eto'o em entrevista concedida ao SPORTBible . "Espero que ele seja o sucessor de Messi."