Nos passos de Messi, Ansu Fati comemora 18 anos como esperança de um Barcelona em apuros

Joia do Barça chega aos 18 anos com números melhores que os de Messi, e tenta salvar catalães em momento complicado

Sensação do e grande promessa para o futuro do futebol espanhol, Ansu Fati comemora hoje (31) o seu 18º aniversário. Atuando pelo time principal desde agosto passado, quando ainda tinha 16 anos de idade, o ponta carrega o peso da expectativa de seguir os passos de Lionel Messi no clube catalão.

Constantemente comparado ao astro argentino, Fati chegou a superar diversos dos números do capitão do Barça, que também iniciou cedo sua jornada como profissional no clube espanhol, com apenas 17 anos, no já distante ano de 2004.

Com 39 partidas disputadas pelo time principal do Barcelona, Ansu Fati já acumula treze gols marcados, além de seis partidas pela Liga dos Campeões. Com a mesma idade, Lionel Messi havia balançado as redes apenas uma vez, e jogado só uma partida na competição europeia.

Apesar das coincidências, Fati encontra um Barcelona muito diferente do de 2004. Vindo de uma temporada amarga em 2019/20, onde viu o vencer a e foi eliminado da Champions com uma sonora goleada por 8 a 2 contra o , o time espanhol ainda enfrenta uma delicada crise interna, que resultou na renúncia do presidente Josep Maria Bartomeu.

Após uma tentativa frustrada de deixar o Barcelona ao fim da última temporada, Messi segue cotado para abandonar o clube ao final de seu contrato. Em 2008, quando tinha 21 anos, o argentino viu Ronaldinho Gaúcho se transferir para o , e teve de assumir o protagonismo da equipe. Com a possível saída de Messi, Fati pode encarar a mesma situação, com ainda mais pressão, considerando o atual momento do time.

Durante sua curta trajetória no Barça, Fati já foi dirigido por três treinadores - Ernesto Valderde, Quique Setién e Ronald Koeman. A alta rotatividade de técnicos e ambiente turbulento terminaram favorecendo as escalações do jovem espanhol, cujos concorrentes de posição vêm deixando a desejar.

No dia em que celebra os seus 18 anos, Ansu Fati entra em campo pelo clube culé, na partida fora de casa contra o Alavés. Em má fase, o time ocupa a parte de baixo da tabela, vindo de derrota por 1x0 contra o e de um amargo 3x1 em casa contra o Real Madrid, no último sábado (24).

Mais do que a principal promessa do clube catalão para o futuro, o jovem Ansu Fati tenta também ser uma solução para o presente, em um Barcelona em apuros.