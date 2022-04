Estudiantes x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O RB Bragantino enfrenta o Estudiantes nesta terça-feira (26), no Estádio Jorge Luis Hirschi, a partir das 19h15 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Estudiantes x RB Bragantino DATA Terça-feira, 26 de abril de 2022 LOCAL Estádio Jorge Luis Hirschi - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Kevin Ortega - PER

Assistentes: Michael Orúe e Jesús Sanchez - PER

Quarto árbitro: Joel Alarcon - PER

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (26), no Estádio Jorge Luis Hirschi.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com o São Paulo na última rodada do Brasileirão, o RB Bragantino volta as atenções para a Copa Libertadores. O confronto diante do Estudiantes vale a liderança do Grupo C. As equipes estão empatadas, com quatro pontos cada, mas os argentinos levam vantagem por terem melhor saldo de gols.

Na rodada de estreia, a equipe de Bragança Paulista venceu o Nacional por 2 a 0, e na sequência empatou com o Vélez fora de casa por 2 a 2.

"Eles são agressivos, tem a bola aérea com ponto forte. É uma dificuldade não só para nós, como para todas equipes que enfrentam eles. Olhei bastante os jogos deles. Agora, é momento do ajuste final e tentar surpreender eles lá. Se eles têm retrospecto bom e são uma grande equipe, nós também somos um grande time e temos bom retrospecto. Vamos procurar fazer um grande jogo e, se possível, trazer a vitória para casa", afirmou o técnico Barbieri.

Do outro lado, o Estudiantes, que empatou com o Colón por 2 a 2, garantiu a classificação à fase final do Campeonato Argentino com duas rodadas de antecedência.

A campanha do RB Bragantino na Libertadores 2022

RB Bragantino 2 x 0 Nacional - 6 de abril de 2022

Vélez 2 x 2 RB Bragantino - 14 de abril de 2022

Estudiantes x RB Bragantino - 26 de abril de 2022, às 19h15 (de Brasília)

RB Bragantino x Vélez - 5 de maio de 2022, às 21h (de Brasília)

RB Bragantino x Estudiantes - 17 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Nacional x RB Bragantino - 24 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ESTUDIANTES

JOGO CAMPEONATO DATA Estudiantes 2 x 1 Tigre Campeonato Argentino 19 de abril de 2022 Colón 2 x 2 Estudiantes Campeonato Argentino 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Estudiantes x Aldosivi Campeonato Argentino 29 de abril de 2022 21h (de Brasília) Estudiantes x Nacional Libertadores 3 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 2 RB Bragantino Copa do Brasil 20 de abril de 2022 RB Bragantino 1 x 1 São Paulo Brasileirão 23 de abril de 2022

Próximas partidas