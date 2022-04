Estudiantes x RB Bragantino: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Valendo a liderança do Grupo C, o RB Bragantino visita o Estudiantes nesta terça-feira (26), a partir das 19h15 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

As equipes estão empatadas, com quatro pontos cada, mas os argentinos levam vantagem por terem melhor saldo de gols.

"É um jogo bastante importante para nós. Jogo de liderança. Vamos para ganhar!", afirmou o atacante Sorriso.

"Jogar fora de casa é bastante perigoso. A gente não sabe o que vai acontecer do outro lado, então o Maurício pediu para termos bastante atenção", completou.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em La Plata, na Argentina, o RB Bragantino não poderá contar com lateral-direito Aderlan, suspenso após ser expulso no empate com o Vélez, por 2 a 2, na última rodada.

Assim, o técnico Maurício Barbieri optará pela entrada de Andrés Hurtado, enquanto Renan é o mais cotado para assumir a vaga de Natan, que sofreu uma fratura na região na costela.

Já o Estudiantes terá força máxima após o técnico Ricardo Zielinski ter poupado seus principais jogadores no Campeonato Argentino.

O único desfalque da quipe é Ezequiel Muñoz, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera e Emmanuel Más; Manuel Castro (Gustavo Del Prete), Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui e Matías Pellegrini; Leandro Diaz e Mauro Boselli.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo.

DESFALQUES

ESTUDIANTES:

Ezequiel Muñoz: lesionado

RB BRAGANTINO:

Natan, Artur e Praxedes: machucados

Aderlan: suspenso (cartão vermelho)

ARBITRAGEM

Árbitro: Kevin Ortega - PER

Assistentes: Michael Orúe e Jesús Sanchez - PER

Quarto árbitro: Joel Alarcon - PER

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Estudiantes e RB Bragantino será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Facebook Watch, na internet, nesta terça-feira 26).