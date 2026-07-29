O astro alemão Leon Goretzka ofereceu seus serviços ao Barcelona durante as últimas horas, aproveitando sua relação especial com seu ex-treinador Hansi Flick, na tentativa de garantir seu próximo destino após o fim de seu contrato com o Bayern de Munique.

O confiável jornalista Matteo Moretto revelou no programa "La Pizarra de Quintana" que os próximos ao meio-campista alemão entraram em contato direto com a direção esportiva do clube catalão e demonstraram total abertura para se juntar ao projeto do Barcelona, especialmente após a lesão de Frenkie de Jong, que sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito.

Esta não é a primeira vez que Goretzka coloca seu nome sobre a mesa do Barcelona nos últimos meses, já que ele busca um novo desafio após uma longa trajetória na Allianz Arena, onde disputou 48 partidas na temporada passada, somando um total de 2.349 minutos, período em que contribuiu para a conquista de todos os títulos nacionais do Bayern e para o alcance das semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Goretzka aposta muito na carta de Flick para definir sua situação, pois o jogador já foi um dos pilares fundamentais sob o comando do treinador alemão no Bayern de Munique entre 2019 e 2021, período em que disputou 64 partidas, marcando 15 gols e dando 18 assistências, e foi uma peça central na equipe que dominou a Europa.

Apesar do atrativo do negócio por se tratar de uma transferência gratuita, a posição do Barcelona é clara até o momento. O diretor esportivo Deco não pensa atualmente em contratar Goretzka e não planeja reforçar o meio-campo, já que a direção do clube considera que a posição está completamente coberta e que há profundidade suficiente no elenco para lidar com a longa ausência de de Jong.

Aliás, a lesão do astro holandês não mudará os planos do clube em relação a Marc Casadó, já que a direção ainda acredita que chegou a hora de encontrar uma saída para o jovem jogador, sem forçá-lo a partir, mas trabalhando para garantir-lhe um novo time.