Estafe pediu ao Fluminense, mas Diniz não tem cláusula sobre seleção no contrato

Treinador é um dos favoritos para assumir a seleção brasileira, mas contrato estabelece pagamento de multa rescisória para saída

Um dos nomes cogitados para o cargo deixado por Tite na seleção brasileira, Fernando Diniz não tem cláusula que permita a saída gratuita do Fluminense para trabalhar na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), como soube a GOAL.

O estafe do técnico até fez essa solicitação ao clube do Rio de Janeiro no início das conversas para renovação. No entanto, o Tricolor carioca descartou a inserção desta minuta no compromisso. A situação foi compreendida pelos representantes do treinador, que não demonstraram qualquer tipo de incômodo com a decisão da cúpula.

As tratativas avançaram, e o treinador teve o vínculo com o Fluminense prorrogado até dezembro de 2024. O contrato estabelece multa rescisória bilateral para a quebra do acordo. Se uma das partes quiser o fim do compromisso, terá que arcar com o montante.

Fernando Diniz, se escolhido para a vaga de Tite na seleção brasileira, terá que ajustar a saída com o clube carioca ou arcar com o valor da multa.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ainda não definiu o escolhido para ser o líder da comissão técnica. Além de Fernando Diniz, há outras alternativas para o cargo: Dorival Júnior, Carlo Ancelotti e Abel Ferreira são algumas das opções. O desejo da entidade é escolher um substituto para Tite até meados de janeiro, pensando já na disputa dos primeiros jogos da temporada.