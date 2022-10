Fluminense encaminha renovação de Fernando Diniz até dezembro de 2024

Treinador terá dois anos de contrato nas Laranjeiras e aguarda apenas a eleição presidencial para firmar o acordo

O Fluminense encaminhou a renovação contratual de Fernando Diniz. O treinador deve assinar por duas temporadas nas Laranjeiras, como soube a GOAL. Ele, inclusive, já participa do planejamento para 2023, indicando peças e reforços ao departamento de futebol. Dentre os reforços solicitados pelo comandante, estão o atacante Keno, do Atlético-MG, e o lateral esquerdo Reinaldo, do São Paulo.

O presidente Mário Bittencourt se reuniu recentemente com o representante de Diniz, o agente Giuliano Bertolucci. A conversa foi para alinhar detalhes do futuro contrato do treinador. Eles ajustaram minutas, mas só devem anunciar após a eleição presidencial do Tricolor carioca.

O pleito nas Laranjeiras será em 26 de novembro, em meio à Copa do Mundo. Além do atual mandatário, Mário Bittencourt​, há outros três candidatos: Ademar Arrais, Marcelo Souto e Rafael Rolim. O treinador já tem um acordo verbal para seguir no clube em caso de reeleição.

A permanência de Fernando Diniz é um desejo da atual gestão do Flu. A diretoria está satisfeita com o trabalho do treinador em 2022. A equipe ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, e briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Nesta temporada, Diniz comandou o Fluminense em 38 partidas, com 21 vitórias, oito empates e nove derrotas. Os jogos foram de Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. Sob o comando do técnico, a equipe fez 72 gols e sofre 44. O aproveitamento é de 62,28% em todas as competições.