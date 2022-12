CBF quer evitar técnico 'tampão' na seleção e prioriza consulta a estrangeiros

Presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues quer anunciar o novo comandante em janeiro

Depois da eliminação na Copa do Mundo do Qatar, a seleção brasileira volta as atenções para a contratação do novo técnico, ainda que o desejo seja anunciar o sucessor de Tite apenas em janeiro. Com a primeira data Fifa do ano agendada para março, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, quer evitar um treinador 'tampão' e vai consultar estrangeiros.

Conforme trouxe a GOAL, Carlo Ancelotti é um nome que agrada ao presidente da CBF. O técnico, que comanda o Real Madrid, é visto com um perfil parecido ao de Tite. Além disso, ele tem um carinho especial pelos brasileiros e gosta de trabalhar com atletas jovens. No entanto, o fato da temporada europeia se encerrar apenas em junho de 2023 e o desejo de Ednaldo Pereira em ter logo um profissional definitivo no comando do Brasil podem complicar esta opção.

Ancelotti não é o único treinador estrangeiro na lista. Os nomes dos portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus seguem em pauta, mas o intuito é primeiro consultar técnicos mais renomados no cenário mundial. Pep Guardiola, por exemplo, seria um sonho, mas não demonstrou interesse em comandar a seleção brasileira neste momento.

Getty Images

Com a decepcionante participação do Brasil na Copa do Mundo, os técnicos brasileiros correm por fora neste momento. Dorival Júnior segue em pauta e é visto também com um perfil mais próximo de Tite. Fernando Diniz conta com o lobby de alguns atletas e Cuca não está entre as opções.

Além de um novo treinador, conforme trouxe a GOAL, a CBF também deve buscar um novo coordenador, já que Juninho Paulista dificilmente ficará no cargo. Andres Sanchez faz lobby interno e tem seus admiradores dentro da entidade, mesmo negando qualquer possibilidade neste sentindo quando questionado publicamente. Ednaldo Rodrigues, no entanto, garante que vai centralizar as decisões.