A seleção dos Estados Unidos pode ser excluída da Copa do Mundo?

O Irã vai à Fifa pedir punição aos norte-americanos por alteração na bandeira nacional iaraniana

Antes de entrarem em campo pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo, nesta terça-feira (29), Estados Unidos e Irã, que têm um longo histórico de conflitos políticos, estão envolvidos em um caso que será levado à Fifa. A seleção iraniana pedirá a exclusão dos estadunidenses do Mundial por conta de um post nas redes sociais.

Ao publicar a tabela do Grupo B da Copa do Mundo no Twitter, a seleção dos Estados Unidos removeu o emblema da República Islâmica no centro da bandeira iraniana, o que gerou irritação no Irã. No post, apenas as listras horizontais compõem a bandeira.

US Men's National Soccer Team's IG and Twitter accounts (@USMNT) have removed the Islamic Republic emblem from the Iran flag in anticipation of the #FIFAWorldCup USA versus Iran game on 11/29.



(Iranians are posting thanks on IG)#MahsaAmini pic.twitter.com/9As8xuDyK9 — Holly Dagres (@hdagres) November 26, 2022

A seleção dos Estados Unidos vai ser excluída da Copa do Mundo?

Segundo a agência de notícias Tasnim News Agency, ligada ao governo do Irã, o advogado da Federação Iraniana de Futebol irá ao Comitê de Ética Fifa pedindo a exclusão dos Estados Unidos do Mundial alegando desrespeito à bandeira nacional do país, o que vai contra as diretrizes da entidade máxima do futebol e do bom-senso.

"Respeitar a bandeira nacional é uma prática aceita internacionalmente e que todas as nações devem estimular. A ação conduzida em relação à bandeira iraniana é antiética e contra a lei internacional", disse Safia Allah Faghanpour, consultor jurídico da Federação Iraniana de Futebol.

Ao entendimento do advogado, ao ferir a bandeira da República Islâmica do Irã, os Estados Unidos quebraram as regras da Fifa, o que prevê uma pena de suspensão por 10 jogos. Desta forma, os norte-americanos não poderiam mais disputar a Copa do Mundo.

O pedido de punição será feito no Comitê de Ética da Fifa, responsável por julgar casos assim. A assessoria da seleção iraniana, ao ser questionada, disse não ter confirmação oficial do pedido de exclusão.

Os Estados Unidos, segundo o diário inglês Daily Mirror, diz que a retirada do emblema islâmico foi feito em em "apoio às mulheres no Irã lutando por direitos humanos básicos". Foi dito, ainda, que isso era algo pontual, e que nas outras postagens a bandeira nacional do Irã voltaria a ter o símbolo do Estado Islâmico.