Uma das estrelas do Manchester City na última temporada garantiu a sua transferência para as fileiras do Inter de Milão durante o mercado de verão em curso.

O contrato de John Stones com o Manchester City terminou no passado dia 30 de junho, ficando o jogador elegível para assinar por qualquer clube a custo zero.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu na sua conta na rede «X»: «John Stones vai transferir-se para o Inter. O negócio ficou fechado depois de os termos do contrato terem sido aprovados, e está tudo confirmado».

E acrescentou: «O contrato de John Stones com o Inter estende-se até junho de 2028, sem opção de prolongamento por mais um ano, enquanto o salário rondará os 4 milhões de euros líquidos por temporada».

E prosseguiu: «Stones vai realizar os exames médicos na cidade de Milão em breve».

De referir que Stones vai reencontrar assim o seu antigo companheiro no Manchester City, o defesa Manuel Akanji, que se transferiu para o Inter em definitivo após o fim do seu período de empréstimo, que durou toda a temporada 2025-2026.

O campeão italiano também contratou este verão o médio internacional sérvio Aleksandar Stanković, proveniente do Club Brugge, e o guarda-redes Ivan Provedel, oriundo da Lazio.



