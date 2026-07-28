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Está chegando: Pérez dá o "sinal verde" para a contratação do "reforço esperado"

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Após a conclusão da transferência de Diomandé

O Real Madrid se prepara para apresentar uma proposta oficial ao Manchester City pelo meio-campista espanhol Rodrigo Hernández, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo, em uma negociação que pode chegar a 60 milhões de euros, assim que for concluída a contratação do ponta marfinense Yan Diomande, do Leipzig, dentro de um plano abrangente para reconstruir o clube merengue sob o comando do técnico José Mourinho.

O jornal espanhol Marca afirmou que o otimismo domina os corredores do clube merengue quanto à conclusão do negócio, já que a contratação do jogador do Manchester City representa a coroação de um projeto brilhante conduzido por Mourinho desde que assumiu o cargo, pois a chegada de um meio-campista central era algo indispensável para o treinador português.

Mourinho havia estudado várias alternativas, entre elas o argentino Enzo Fernández e o português Matheus Fernandes, antes de concluir que Rodri é a opção ideal para comandar o meio-campo do clube merengue, o que foi confirmado pela última Copa do Mundo, que evidenciou as capacidades excepcionais do jogador espanhol.

Com base na avaliação de Mourinho, o diretor esportivo do Real Madrid tomou a iniciativa de apresentar um relatório detalhado ao presidente Florentino Pérez, que deu sinal verde para seguir em frente com a negociação, considerando que Rodri possui todos os atributos necessários para liderar o novo projeto.

Rodri, de 30 anos, se destaca por qualidades raras que Mourinho e o diretor esportivo procuram, entre elas a liderança, a disciplina tática e a capacidade excepcional de ler os jogos e distribuir as bolas com extrema precisão, o que permitirá ao treinador português construir a equipe em torno de um jogador acostumado a assumir responsabilidades em grandes partidas.

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Por outro lado, o Manchester City começou a assimilar a ideia da saída de seu astro, especialmente com a aproximação do fim de seu contrato em 2027, já que as fontes indicam que o clube inglês, que nutre todo o respeito pelo jogador, aceitará sua saída caso essa seja sua decisão pessoal, pois o City não deseja obrigar um de seus jogadores titulares a permanecer contra a sua vontade.

As estimativas indicam que o valor da negociação ficará entre 50 e 60 milhões de euros, tendo em vista que resta apenas um ano de contrato do jogador com o clube inglês, o que torna o preço razoável para o Real Madrid, que busca concluir o negócio o mais rápido possível.

Depois de reforçar a linha defensiva, adicionar um novo talento com a contratação do português Bernardo Silva e investir em Diomande como um jogador promissor a longo prazo, Rodri representa a contratação capaz de proporcionar equilíbrio e orientação a todo o processo de reconstrução, já que o Real Madrid o quer como o cérebro por trás da nova era de Mourinho no Santiago Bernabéu.

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