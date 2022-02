Escalação de Athletico-PR x Rio Branco-PR, pelo Campeonato Paranaense 2022, e últimas notícias

O Athletico-PR recebe o Rio Branco, nesta quinta-feira (10), na Arena da Baixada, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. Será o primeiro jogo oficial do Furacão com seu elenco principal na temporada. A partida terá transmissão ao vivo da One Football, por streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Rio Branco-PR DATA Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após começo abaixo do esperado no Campeonato Paranaense, o Athletico-PR finalmente irá utilizar seus titulares no estadual. Apenas alguns jovens que faziam parte do elenco de aspirantes devem seguir como titulares: Reinaldo e Davi, que chamaram a atenção positivamente, devem ser mantidos. Já Pablo, inscrito na competição, ainda não deve estrear.

Enquanto isso, o Rio Branco, na zona de rebaixamento, quer vencer para ultrapassar o Paraná e pode até terminar a rodada na zona de classificação para a segunda fase.

Escalação do Athletico-PR: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Matheus Fernandes e Léo Cittadini; Bissoli, Reinaldo e Davi.

Escalação do Rio Branco-PR: Ravel; Yan Santos, Moraes, Guilherme Lacerda e André; Alex Fraga, Duda e Guilherme Biteco; Sena, Pedro Oliveira e Petric.

DESFALQUES

ATHLETICO-PR:

Matheus Babi: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletico-PR e Rio Branco-PR será transmitido ao vivo pelo One Football, por streaming, nesta quinta-feira (11).