Eriksen se aproxima de adeus à Inter de Milão e pode voltar ao futebol da Dinamarca

Pouco tempo depois de sofrer uma parada cardíaca em uma partida da Eurocopa, o meia Christian Eriksen deve deixar a Inter de Milão em breve, segundo o jornal Gazzeta dello Sport. Isto porque, o jogador está impedido de atuar no futebol italiano por conta de um cardiodesfibrilador interno (CDI).

O jogador, de fato, deve ser declarado impróprio para a prática competitiva pelas autoridades de saúde da Itália, justamente pelo aparelho interno, que é proibido no país. Ainda assim, o jogador quer e pode continuar sua carreira no futebol, porém, a Itália não permite este aparelho dentro dos gramados.

Agora, segundo o jornal Gazetta dello Sport, as negociações do meio-campista com a Inter de Milão estão bem adiantas para um rompimento do contrato de forma amigável.

Com isso, muitas especulações sobre seu futuro começam a surgir. Isto porque, o jogador já retornou para a Dinamarca, precisamente para seu ex-clube, o Odense, para começar a treinar.

Em contato com a GOAL, o agente do jogador, Martin Schoots, comentou no começo de dezembro sobre um possível retorno do jogador aos gramados: “Como qualquer pessoa que experimentou o que Christian passou, ele está trabalhando em sua recuperação. Ele gostaria de fazer isso em seu próprio ambiente em Milão ou quando está na Dinamarca, em particular, em seu país de nascimento."

"Ocasionalmente, quando estiver algum tempo na Dinamarca e quando lhe apetecer, pode utilizar a estrutura do Odense BK. O que é um grande gesto de seu antigo clube."

"Chris tem um caráter positivo, otimista e enérgico, mas ainda não é hora de falar de futebol. Só Christian vai decidir se e quando esse momento chegará."

Naturalmente, outros exames serão realizados para avaliar plenamente o seu estado de saúde atual. Mas a sensação clara é que Eriksen ainda não se imagina longe de um campo de futebol.

Fora da Inter, sim. E isso vai acontecer em breve.