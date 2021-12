Eriksen treina na Dinamarca enquanto espera venda na janela de janeiro

Pouco mais de cinco meses depois de sofrer uma parada cardíaca em uma partida Eurocopa, o meia Christian Eriksen realizou atividades físicas pela primeira vez em volta de um gramado nesta quarta-feira (2).

O jogador dinamarquês não participa de uma partida desde sofrer um mal súbito na partida de estreia da Dinamarca contra a Finlândia, pela Eurocopa, no dia 12 de junho. O meia precisou ser reanimado dentro de campo e até ser levado ao hospital.

Após ser levado ao hospital, o meia precisou passar por uma cirurgia para implantação de um cardiodesfibrilador interno (CDI), que foi implantado com sucesso. Porém, o equipamento utilizado é proibidos pelas autoridades de saúde italianas e, como tal, Eriksen foi proibido de atuar no país.

O dispositivo, de fato, não é um problema para o jogador retornar aos gramados, porém, o jogador precisa se transferir para uma liga, como a inglesa, holandesa e a dinamarquesa, que libera o uso do dispositivo.

Com isso, Christian Eriksen parece não ter futuro na Inter de Milão, apesar do clube estar se esforçando para ajudar o jogador. O meia quer prolongar sua carreira de jogador depois de sofrer uma parada cardíaca e, por isso, realizou atividades físicas em um dos campos do Odense Boldklub, seu ex-clube da primeira divisão dinamarquesa.

Qual é a situação de Eriksen?

Eriksen, compreensivelmente, deu um passo atrás no futebol desde que sofreu um sério susto de saúde. Ele está, no entanto, ansioso para retornar à carreira profissional e sabe da necessidade de se manter em forma caso algum pretendente o visite, apesar de tratar com preucação um possível retorno precipitado.

Em contato com a GOAL, o agente do jogador, Martin Schoots, comentou sobre um possível retorno do jogador: “Como qualquer pessoa que experimentou o que Christian passou, ele está trabalhando em sua recuperação. Ele gostaria de fazer isso em seu próprio ambiente em Milão ou quando está na Dinamarca, em particular, em seu país de nascimento."

"Ocasionalmente, quando estiver algum tempo na Dinamarca e quando lhe apetecer, pode utilizar a estrutura do Odense BK. O que é um grande gesto de seu antigo clube."

"Chris tem um caráter positivo, otimista e enérgico, mas ainda não é hora de falar de futebol. Só Christian vai decidir se e quando esse momento chegará."

Eriksen passou três anos na base do Odense, entre 2005 e 2008, antes de partir para o Ajax, na Holanda. Foi a partir daí que ele foi lançado ao cenário mundial, fazendo 162 partidas no time holandês.

Depois disso, passou mais seis anos ​​em Londres, com o Tottenham, fazendo 305 jogos e marcando 69 gols, antes de mudar para o Inter em janeiro de 2020.

Em relação a Inter de Milão, o clube já sabe que precisa negociar o jogador, já que ele está impedido de atuar na Itália. O meia possui contrato até 2024 com o time de Milão, mas o time já deixou claro que vai renunciar esse termos se outro clube for encontrado para o meia.

Francesco Braconaro, membro da Federação Italiana de Futebol, disse em agosto: “No que se refere aos direitos de registro do jogador Eriksen, deve-se destacar que o jogador foi temporariamente inibido pela autoridade médica italiana de praticar atividades esportivas na atual temporada."

“Embora as condições atuais do jogador não atendam aos requisitos para atingir a aptidão esportiva na Itália, o mesmo poderia ser alcançado em outros países onde o jogador poderia retomar a atividade competitiva.

O ex-zagueiro do Manchester United Daley Blind, que agora está no Ajax, por exemplo, é um dos que retomou a carreira de alto nível depois de ter um implante semelhante ao de Eriksen.

Eriksen espera trilhar um caminho semelhante, com a oportunidade de usar as instalações de Odense antes da janela de transferências de janeiro.