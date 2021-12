Qual será o futuro de Christian Eriksen, que deixa a Inter de Milão após problema cardíaco?

Christian Eriksen não é mais jogador da Inter de Milão. O clube italiano divulgou um comunicado nesta sexta-feira (17) informando a rescisão do contrato, de forma amigável, entre as partes. O jogador dinamarquês, que sofreu uma parada cardíaca durante uma partida, estava impedido de jogar na Itália e, por isso, as partes optaram pela rescisão.

Após o incidente durante a partida da Eurocopa, Eriksen passou por uma cirurgia para implantação de um cardiodesfibrilador interno (CDI), que foi implantado com sucesso. Porém, este tipo de equipamento é proibido pelas autoridades de saúde da Itália em competições oficias e, por isso, o jogador precisou rescindir seu contrato.

A Inter de Milão já sabia que precisava negociar o atleta, até porque recebeu diversas negativas da Federação Italiana quanto a revisão da proibição do atleta em atuar em partidas na Itália. Ainda assim, o clube trabalhou com o jogador para que, essa quebra de contrato, fosse realizada da melhor forma possível - como aconteceu.

"A Inter de Milão confirma que um acordo foi alcançado para rescindir o contrato de Christian Eriksen de forma amigável. O clube e toda família Nerazzurri desejam a Christian tudo de melhor para seu futuro."

"Embora a Inter e Christian estejam, agora, se separando, o vínculo nunca será quebrado. Os melhores momentos, os gols e as vitórias, o abraço da torcida de fora do San Siro na celebração do Scudetto: está para sempre na nossa história", afirmou o clube no comunicado.

O que aconteceu com Christian Eriksen?

Eriksen estava servindo sua seleção durante uma partida da Eurocopa, ainda em junho. No duelo de estreia contra a Finlândia, o jogador sofreu um mal súbito e precisou ser reanimado dentro do gramado.

Enquanto o mundo torcia por sua melhora, inclusive todos naquele estádio, Eriksen foi retirado acordado e levado ao hospital. O jogador passou por uma cirurgia para implantação de um cardiodesfibrilador interno.

Desde então, Eriksen está sem realizar uma partida oficial, já que trabalha na sua recuperação física e mental.

Qual será o futuro de Christian Eriksen?

Agora, que rescindiu seu contrato com a Inter de Milão e não pode atuar no futebol italiano, primeiramente o jogador terá que encontrar um mercado onde a presença do seu implante é liberado.

O dispositivo, de fato, não é um problema para o jogador retornar aos gramados, porém, o jogador precisa se transferir para uma liga, como a inglesa, holandesa e a dinamarquesa, que libera o uso do aparelho.

Com isso, Eriksen fica cada vez mais próximo um retorno ao futebol dinamarquês. Isto porque, o Odense Boldklub, seu ex-clube da primeira divisão dinamarquesa, já vinha ajudando Eriksen em sua recuperação.

Ainda assim, foi cogitado um retorno ao Ajax, clube onde o meia foi lançado ao cenário mundial. Vale lembrar que, na Holanda e Dinamarca, o jogador pode usar o cardiodesfibrilador interno nas partidas.

Em contato com a GOAL, o agente do jogador, Martin Schoots, comentou no começo de dezembro sobre um possível retorno do jogador aos gramados: “Como qualquer pessoa que experimentou o que Christian passou, ele está trabalhando em sua recuperação. Ele gostaria de fazer isso em seu próprio ambiente em Milão ou quando está na Dinamarca, em particular, em seu país de nascimento."

"Ocasionalmente, quando estiver algum tempo na Dinamarca e quando lhe apetecer, pode utilizar a estrutura do Odense BK. O que é um grande gesto de seu antigo clube. Chris tem um caráter positivo, otimista e enérgico, mas ainda não é hora de falar de futebol. Só Christian vai decidir se e quando esse momento chegará."