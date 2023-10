Quem é Erick, o primeiro reforço do São Paulo para 2024?

Conheça o atacante do Ceará que está se destacando no futebol brasileiro nesta temporada

O atacante Erick é o primeiro reforço do São Paulo para a temporada 2024. O jogador já assinou um pré-contrato com o Tricolor e chegará ao clube em janeiro do próximo ano. O clube paulista até tentou negociar com a diretoria do Ceará para que o atacante fosse liberado em 2023, por meio de uma compensação financeira, mas não houve acerto.

Erick reúne as características de um jogador veloz, de beirada de campo, que o São Paulo tanto buscou no mercado nos últimos anos. O atleta defende as cores do time cearense desde 2021. Foi contratado após boa passagem pelo Náutico, quando jogava emprestado pelo Braga, de Portugal. Principal jogador do Ceará neste ano, Erick é titular absoluto da equipe. Em 49 jogos em 2023, marcou 18 gols e deu 13 assistências, acumulando assim 31 participações em gols. Ele, inclusive, é o vice-artilheiro da Série B com 10 gols marcados.

O atacante é velocista. Canhoto, atua pelas pontas, principalmente pelo lado direito do campo, criando situações de drible puxando para dentro e finalização. Com Dorival Júnior, a expectativa é de que Erick seja utilizado em sua posição preferida: a ponta direita. Vale lembrar que o atleta chega ao São Paulo como um pedido de Dorival, já que eles trabalharam juntos no Ceará em 2022.