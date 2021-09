Entre recordes pela seleção brasileira e as críticas, Neymar desabafa e pede “respeito”

O camisa 10 superou Zico e Romário em gols pelas Eliminatórias ao ajudar o Brasil a bater o Peru por 2 a 0, mas não sorriu ao final do jogo

Neymar foi decisivo para a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre o Peru , pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O camisa 10 deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Everton Ribeiro, e anotou o segundo, que fez dele o maior artilheiro da seleção canarinho na história das Eliminatórias . Ainda assim, deixou a Arena Pernambuco visivelmente irritado com as críticas que vem recebendo.

"Óbvio que o coletivo é o mais importante. Fico muito contente de ser goleador máximo de Eliminatórias, maior assistente pela seleção e logo menos, se tudo caminhar bem, vai ser uma honra passar o Pelé”, disse à TV Globo, citando os seus recordes e já mirando o próximo .

“Não sei mais o que eu faço para a galera respeitar. Isso é normal, vem há muito tempo. Repórteres, comentaristas, outros também. Às vezes eu nem gosto mais de falar em entrevista, mas em momento importante eu venho aparecer”, seguiu, antes de falar que vem sendo alvo de “todos os tipos de desrespeito”.

“Deixo para a galera pensar um pouco”, concluiu, antes de desejar melhoras para Pelé, que encontra-se atualmente internado no hospita l.

As críticas direcionadas a Neymar , vale deixar claro, desta vez estão recentes na seleção brasileira. Foram concentradas em sua exibição na magra vitória por 1 a 0 sobre o Chile, onde sua forma física virou tema de preocupação para uns e de deboche para internautas sedentos por reações e memes. Dias depois, pouco antes do jogo que seria suspenso contra a Argentina, o camisa 10 exibiu fotos sem camisa para mostrar que estava em forma .

No entanto, com a temporada europeia ainda em seu início, Neymar parece estar precisando de ritmo de jogo. Pegar o embalo. E como acostumou mal quem o vê jogar constantemente, sendo decisivo quase sempre e buscando boas jogadas, as críticas aparecem de forma tão rápida quanto a exaltação.

As críticas, vale destacar, não são direcionadas apenas a Neymar, que já na reta final da partida demonstrou estar bastante pilhado – recebeu um catão amarelo que lhe tira do próximo desafio do selecionado nacional. O Brasil, vale ressaltar, também não tem convencido nos últimos jogos – e especialmente após a derrota para a Argentina, na final da última Copa América, Tite vê as críticas sob o seu aumentarem .

No dia em que chegou a mais um recorde com a seleção brasileira , superando Zico e Romário como maior artilheiro do Brasil em Eliminatórias, Neymar não sorriu.