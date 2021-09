Brasil x Peru AO VIVO: siga em tempo real as Eliminatórias Sul-Americanas

O Brasil é o líder geral das Eliminatórias, com 21 pontos conquistados em sete partidas disputadas. A equipe tem um jogo a menos por causa do adiamento do clássico contra a Argentina, no último domingo.

O Peru é o sétimo colocado, com oito pontos em oito rodadas disputadas. O time de Ricardo Gareca tenta vencer para se aproximar do grupo de classificação para a Copa do Mundo de 2022.