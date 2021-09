Neymar publica fotos sem camisa após comentários sobre forma física

O jogador voltou a responder as críticas desta vez ironizando na legenda de fotos do tanquinho

Depois de ter sua forma física criticada, Neymar voltou às redes sociais para afirmar que não está acima de seu peso, publicando fotos sem camisa no treino da seleção brasileira. O atacante do PSG foi alvo de torcedores após a vitória contra o Chile.

Neymar, assim como boa parte da seleção, teve um desempenho fraco no último jogo, a vitória por 1 a 0 sobre o Chile, na nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Muitas pessoas apontaram também que o atacante estaria fora de sua forma física ideal, colocando isso como principal causa da atuação ruim.

Logo após o jogo, porém, o atacante foi às redes sociais se manifestar pela primeira vez. Em um story no Instagram, ele admitiu o jogo ruim do Brasil, mas negou estar acima do peso, colocando a culpa no tamanho da camisa vestida na partida. "Jogamos bem? Não! Ganhamos? Sim! Então f*****, segue o baile (...) Obs: camisa era G, tô meu peso já. Próximo jogo peço a camisa M", escreveu o craque.

Mesmo assim, internautas continuaram pegando no pé do craque com memes e fotos de suas férias para questionar se ele realmente está em forma ou não. Então, neste sábado (4), véspera do jogo contra a Argentina, o atacante da seleção brasileira e PSG voltou às redes sociais para mostrar a barriga de tanquinho durante o treino na Neo Química Arena, e ainda ironizou as críticas escrevendo "ué" na legenda das fotos.

Pouco tempo depois da postagem, em entrevista coletiva, o preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian, foi perguntado sobre a forma física de Neymar, e também defendeu o jogador.

"Ele fez uma pré-temporada no Paris Saint-Germain e jogou após a pré-temporada apenas 63 ou 64 minutos, é pouca minutagem para podermos cobrar dele a melhor performance. Ele vai evoluir, a tendência é de evolução. Ele se pesou hoje e encontra-se dentro do peso, tanto que vimos hoje, na mídia social, nas fotografias, a barriga de tanquinho que ele fez questão de mostrar. Ele não se encontra acima do peso corporal, mas precisa dar tempo a o tempo. Treinamento esportivo não é anti-inflamatório que você toma e passa a dor. Treinamento esportivo demora tempo para ter efeitos fisiológicos adquiridos no treino. No próximo jogo vai ser melhor e, assim, consecutivamente", disse.

O Brasil volta a campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), para enfrentar a Argentina em jogo atrasado da sexta rodada das Eliminatórias. Este será o reencontro das seleções desde a final da Copa América, vencida pelos "hermanos", em julho.