Entre o Marrocos e a França... A decisão de Bouadi com a "mão de Zidane"

A disputa entre as federações francesa e marroquina de futebol pelo jovem talento do Lille, Ayoub Bouadi, intensificou-se depois que o jogador decidiu adiar a decisão sobre seu futuro internacional para depois da próxima Copa do Mundo, em uma medida interpretada nos círculos do futebol como uma espera pelo desfecho das mudanças previstas na comissão técnica da seleção francesa.

Bouadi, de 18 anos, possui dupla nacionalidade francesa e marroquina e é considerado um dos maiores talentos de sua geração no futebol francês.

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A Federação Marroquina intensificou os contatos com o jogador nos últimos meses para convencê-lo a vestir a camisa dos “Negros do Atlante”, enquanto os franceses o veem como um dos pilares da próxima geração dos “Galo”.

Bouadi falou abertamente sobre seu futuro internacional, afirmando que ainda não tomou uma decisão sobre a seleção que irá representar.

Ele disse: “No momento, não tomei nenhuma decisão. A escolha da seleção nacional é um momento decisivo na carreira de qualquer jogador e, por isso, vou me dar tempo suficiente para pensar, sem pressa”.

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Quando questionado sobre a possibilidade de tomar a decisão antes da próxima Copa do Mundo, ele respondeu: “Não há um prazo definido. É uma decisão pessoal que vem do coração, e as opiniões da família e das pessoas próximas devem ser levadas em consideração. Não há nenhuma pressão.”

Segundo o jogador, ele descartou tomar uma decisão antes da Copa do Mundo, preferindo esperar até o fim do torneio para consultar sua família e pessoas próximas antes de definir seu destino final.

No entanto, fontes bem informadas revelaram que a hesitação de Bouadi não está ligada apenas a considerações pessoais, mas também às mudanças esperadas na seleção francesa, especificamente no que diz respeito ao futuro do técnico Didier Deschamps.

As informações indicam que o jogador aguarda a nomeação de Zinedine Zidane como novo técnico da seleção francesa, o que pode ser um fator decisivo em sua decisão.

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Fouadi, que não teve nenhuma chance na seleção principal durante a gestão de Deschamps, apesar de seu brilhantismo no Lille, espera que Zidane lhe dê a oportunidade que ele aguarda

. De acordo com as mesmas fontes, Zidane entrou em contato com o jogador e elogiou seu desempenho em mais de uma ocasião, o que reforçou sua convicção de que ele poderia ter um papel no novo projeto da seleção francesa.

Enquanto a Federação Marroquina continua tentando convencer o jogador a representar os “Leões do Atlas”, parece que Bouadi optou por esperar até que o quadro na seleção francesa fique mais claro, aguardando que Zidane assuma oficialmente o cargo, o que pode abrir para ele uma nova porta para representar os “Les Bleus” no futuro próximo.