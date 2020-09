Jogadores do Flamengo entram na mira do mercado árabe; primeiras propostas já foram rejeitadas

Diretoria recusou ofertas por Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique entra na mira do Al Hilal

A janela de transferências do futebol árabe mal abriu e os clubes do Oriente Médio já começam a mapear o futebol brasileiro atrás de reforços. Campeão Brasileiro e da da América em 2019, o se tornou a principal alvo dos clubes dos árabes com alguns de seus principais nomes: Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique.

Conforme trouxe a Goal, o Al Nasr, dos , quer contratar Everton Ribeiro. Na última terça-feira (01), o Flamengo rejeitou uma proposta de 20 milhões de reais pelo jogador.

Já o Al Nassr, da , fez uma investida milionária por Arrascaeta: o clube ofereceu um total de 15 milhões de euros (R$ 77 mi na cotação atual) pela contratação do meia uruguaio. A oferta, confirmada pela diretoria do Flamengo, também foi rejeitada.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Mas o interesse dos árabes não param por aí. O Al Hilal, atual campeão saudita, sonha com Bruno Henrique e estuda fazer uma oferta ao Flamengo pelo atacante. O jogador já esteve no radar do mesmo time no início do ano, mas não houve negociação.

Internamente, o Flamengo trata as sondagens e propostas como algo natural e não teme perder nenhum atleta para o mundo árabe. A diretoria reforça o planejamento, que é manter o elenco montado por pelo menos mais uma temporada. O que pode ser uma má notícia para o , que fez uma última investida conjunta no parceiro de ataque de Bruno Henrique e no meia Gerson a pedido do ex-técnico rubro-negro, Jorge Jesus.

Há um entendimento de que o assédio seguirá, bem como outras propostas devem surgir. Vale lembrar que, apesar da janela de transferências brasileira estar fechada para chegada de jogadores do exterior, outros mercados já estão abertos - ou quase isso.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (02), diante do , pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com oito pontos, o time de Domènec Torrent ocupa a décima posição.