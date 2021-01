Al Nasr, dos Emirados Árabes, estuda fazer nova oferta por Everton Ribeiro

Clube tentou a contratação do camisa 7 na última janela, mas teve proposta recusada pelo Flamengo

Um dos principais nomes do , o meia Ribeiro volta a despertar o interesse do Al Nasr, dos . O clube estuda fazer uma nova oferta de US$ 7 milhões (cerca de R$ 37 milhões) para tentar a contratação do jogador.

Na última janela de transferências, o Al Nasr chegou a fazer uma proposta de R$ 20 milhões que foi prontamente recusada pelo Flamengo.

Aos 31 anos de idade, Everton Ribeiro vem recebendo e aproveitando chances na seleção brasileira. Na última rodada dupla das eliminatórias, o meia ganhou a camisa 10 e fez bons jogos.

No Flamengo, no entanto, o camisa 7 caiu de produção e vem recebendo muitas críticas da torcida. Apesar disso, tem apoio de Rogério Ceni, que recentemente o colocou entre os dez melhores jogadores do elenco.

Em setembro, uma comitiva de dirigentes do Al Nasr se reuniram com Ribeiro. O atleta é muito querido no mundo árabe desde sua passagem pelo Al-Ahli entre 2015 a 2017.