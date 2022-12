Entenda a briga entre Ronaldo Fenômeno e Craque Neto

Em meio às críticas feitas após eliminação do Brasil na Copa do Mundo, os ex-jogadores trocaram críticas um ao outro

Dois grandes ídolos do Corinthians, Ronaldo Fenômeno e o ex-jogador Neto, agora conhecido como Craque Neto, protagonizaram um bate-boca à distância, ainda sob o contexto das críticas em relação aos jogadores brasileiros após a queda nas quartas de final da Copa do Mundo. O ex-atacante, e atual dono da SAF do Cruzeiro, chamou Neto de “descontrolado” e o apresentador ameaçou o Fenômeno, o chamando para uma live e dizendo que iria dizer “tudo que aconteceu em Presidente Prudente”.

Através de uma live em seu canal, a RonaldoTV, o ex-jogador condenava as críticas feitas ao comportamento extracampo dos jogadores da seleção brasileira – como cortes e pinturas de cabelo ou a opção por comer, ao lado do próprio R9, carne folheada a ouro. Depois da eliminação nos pênaltis para a Croácia, nas quartas de final, várias destas críticas em relação ao fator extracampo ganharam força nas redes sociais e programas de TV.

“Eu acho que a grande maioria dos brasileiros entende isso como uma grande bobagem. Só que essa guerra hoje pela busca dos likes, engajamento... você vê lá o Neto completamente descontrolado, xingando todo mundo, o menor respeito pelas pessoas. Sei lá, acho que isso daí devia ser proibido, essa incitação ao ódio. A pessoa chega a babar de ódio falando do outro, uma coisa horrível”, afirmou Ronaldo.

A resposta de Neto veio horas depois, no programa “Os donos da bola, da TV Bandeirantes: “Eu não como carne de ouro, irmão. O povo come carne de segunda e eu represento o povo. Você representa ouro. Você representa tudo que a gente não tem”, afirmou o ex-jogador.

"Você representa quem compra os direitos esportivos, você compra jogadores. Você falou, em 2014, que não precisava de hospital aqui. Nós tivemos 700 mil pessoas que morreram. Você não vive no Brasil, você está aqui. Você como jogador é um fenômeno, um dos maiores de todos e eu não estou nem aí para você", seguiu Neto. "Se ficar me enchendo muito o saco, eu falo tudo que aconteceu em Presidente Prudente. Quer bater um papo eu e você, ao vivo no seu canal? Aí eu vou contar tudo o que você fez lá em Presidente Prudente. Quer que eu fale, Ronaldo? Me convida para ir no seu canal. Pensa que eu tenho medo de você, rapaz?".