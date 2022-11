Santos avisa que não ficará com Luan, e Corinthians busca destino para 2023

Meia-atacante de 29 anos tem contrato no CT Joaquim Grava até dezembro de 2023. Estafe do jogador já busca novo clube no mercado da bola

O Santos avisou ao estafe de Luan que não permanecerá com o atleta em 2023, como soube a GOAL. O jogador retornará ao Corinthians, clube com o qual tem contrato até o fim do próximo ano. Entretanto, tem o futuro indefinido.

O clube do litoral paulista não pretende renovar o vínculo de empréstimo com o meia-atacante. Contratado em agosto passado, o atleta de 29 anos não conseguiu render na Vila Belmiro. O presidente Andrés Rueda, inclusive, já comunicou ao estafe do jogador que não prentede mantê-lo no ano seguinte. Ele fez seis jogos pelo time, somando 331 minutos. No período, fez um gol e deu uma assistência.

Sem interesse de manutenção do Santos, Luan voltará ao Corinthians no início de 2023. O Timão não deseja ficar com o atleta e está disposto a negociá-lo no próximo mercado da bola.

O desejo é uma transferência em definitivo, mas a cúpula não descarta um novo contrato de empréstimo para o atleta. Ele está fora dos planos da diretoria de futebol, liderada por Duilio Monteiro Alves.

Os paulistanos estão dispostos a facilitar a saída do atleta, mesmo que não haja compensação financeira. A ideia é se livrar do salário pago ao jogador, de cerca de R$ 800 mil por mês.

O estafe de Luan já busca um novo clube para o jogador em 2023. O jogador não entra em campo há quase um mês. A última atuação foi em 5 de outubro passado, quando o time santista perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, pela 30ª rodada do Brasileirão.