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Em vídeo... Uma jogada engraçada que termina com um gol bizarro

Olimpia
Rubio Nu x Olimpia
Rubio Nu
Division Profesional
Paraguai

Troca de papéis entre o zagueiro do time e o atacante adversário!

Em um episódio raro que combinou acaso e dor, uma partida do Campeonato Paraguaio testemunhou o gol mais inusitado dos últimos tempos.

Durante o confronto entre o Rubio Nuevo e o visitante Olimpia, disputado na madrugada desta segunda-feira na cidade de Ciudad del Este, o árbitro marcou um pênalti a favor do Olimpia.

O atacante Sebastián Ferreira se preparou para cobrar, mas o goleiro Franco Farragida defendeu com sucesso. 

Na tentativa do zagueiro Chaba Martínez de afastar a bola com força para fora da área, a bola bateu diretamente no rosto de Ferreira, ricocheteando de forma inesperada e indo parar no fundo da rede.

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Apesar da natureza excepcional do gol, Ferreira demonstrou grande espírito esportivo após o término da partida, comentando o incidente com um sorriso que não escondia a dor evidente.

O atacante paraguaio disse em declarações após a partida: “Senti uma dor tão forte que não consegui abrir os olhos no primeiro momento, mas parece que meu rosto decidiu contribuir para o gol desta vez”.

E acrescentou, rindo: “Meu rosto estava duro hoje, felizmente, já que esse pênalti foi o segundo que perdi nesta temporada; por isso, preciso melhorar minha habilidade na cobrança”.

E continuou: “O atacante vive para os gols, mas a contribuição para o sucesso da equipe vem de qualquer posição, seja com o pé ou com o rosto”.

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