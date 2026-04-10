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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-METZAFP

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Em vídeo... Um incidente inesperado com Bafara deixa o árbitro da partida do Marselha em apuros

Olympique de Marseille
Olympique de Marseille x Metz
Metz
Campeonato Francês
B. Pavard
França

O que aconteceu na Liga Francesa?

A partida entre o Olympique de Marselha e o Metz, pelo Campeonato Francês, teve um momento engraçado e inesperado, que envolveu o zagueiro francês Benjamin Pavard e o árbitro da partida.

Durante uma disputa pela bola, Pavard colidiu com o árbitro de forma espontânea, e os dois caíram juntos no gramado, em uma cena que provocou risadas da torcida e dos telespectadores.

A cena se espalhou rapidamente pelas redes sociais e foi descrita como um dos momentos mais engraçados da rodada, especialmente porque ocorreu sem qualquer tensão ou reclamação, sendo apenas um incidente engraçado e espontâneo.

Esse momento ocorreu durante o confronto entre o Marselha e o Metz, que terminou com uma grande vitória dos donos da casa por 3 a 1.

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Os gols do Marselha foram marcados por Pierre-Emerick Aubameyang aos 13 minutos, Igor Baiksau (48) e Hamed Junior Traoré (90+3), enquanto Georgi Tsitaishvili (49) marcou pelo Metz.

Com esse resultado, o Marselha chega a 52 pontos, ocupando a terceira posição na tabela da Ligue 1, enquanto o Metz permanece com 15 pontos, na décima oitava e última posição.

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