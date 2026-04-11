O egípcio Mohamed Salah, craque do Liverpool, recuperou o faro de gol na Premier League ao marcar um gol espetacular esta noite contra o Fulham, na 32ª rodada do Campeonato Inglês, em partida disputada no estádio de Anfield.

O Liverpool entrou em campo sob grande pressão, já que não tinha outra opção a não ser vencer para manter suas chances de classificação para a Liga dos Campeões, e de fato conseguiu encerrar o primeiro tempo com dois gols assinados por seus craques, Salah e Mané.

O craque egípcio recebeu um passe do companheiro holandês Cody Gakpo aos 40 minutos e chutou com efeito de forma espetacular, mandando a bola no fundo da rede do goleiro alemão Bernd Leno, em meio aos gritos calorosos da torcida gritando “O Rei Egípcio”.

O último gol marcado pelo astro dos Reds na Premier League remonta à 29ª rodada, durante a derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton.

Salah não participou da última partida de sua equipe, contra o Paris Saint-Germain na ida das quartas de final da Liga dos Campeões, que terminou com a derrota por 0 a 2, por decisão técnica do técnico Arne Slot; no entanto, o holandês o colocou de volta na escalação titular hoje.