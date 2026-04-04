Em vídeo... Ryan Sharqi gera polêmica com uma jogada estranha contra o Liverpool

O confronto entre o Manchester City e o Liverpool nas quartas de final da Copa da Inglaterra contou com uma jogada excepcional protagonizada pelo jovem francês Ryan Sharqi, que gerou muita polêmica apesar da goleada dos donos da casa.

O Manchester City conquistou uma vitória esmagadora sobre o Liverpool por 4 a 0, na partida disputada na noite de sábado no Estádio do Etihad, garantindo sua vaga nas semifinais da competição.

Ryan Sharqi, de 22 anos, integrou a escalação titular de sua equipe, antes de a comissão técnica decidir substituí-lo aos 71 minutos, dando lugar a Tijani Reinders.

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Poucos minutos após sua saída, Ryan Sharqi trocou de camisa com seu compatriota Hugo Ekitike, jogador do Liverpool, que também deixou o campo aos 68 minutos.

Mas a cena mais curiosa aconteceu depois, quando as câmeras flagraram Sharqi sentado no banco de reservas vestindo a camisa de Ikitike, ao lado do goleiro do City, Gianluigi Donnarumma, em uma imagem incomum em partidas oficiais.

Rapidamente, um membro da comissão técnica interveio, alertando o jogador para a necessidade de tirar a camisa imediatamente. Sharqi reagiu na hora, tirando a camisa e demonstrando sinais de desculpas, levantando a mão em um gesto claro de desculpas à comissão técnica e aos companheiros.

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