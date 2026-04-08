Em vídeo... Mutaeb Al-Harbi consegue o que Salem Al-Dosari não conseguiu

Em um início avassalador, menos de dez minutos após o apito inicial, o Al-Hilal conseguiu impor seu domínio logo no início e marcar dois gols consecutivos, assumindo uma vantagem confortável sobre o visitante Al-Khaloud.

O Al-Khaloud visita o Al-Hilal, o “Líder”, no estádio “Al-Mamlakah Arena”, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Saudita.

A partida começou em ritmo acelerado, com Salem Al-Dossari desperdiçando uma chance de ouro de abrir o placar para o Al-Hilal logo aos dois minutos, ao chutar com força, mas a bola passou longe do gol do goleiro Juan Cuzani.

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Mas a resposta decisiva não demorou a chegar, com Muteb Al-Harbi marcando o primeiro gol do Al-Hilal aos sete minutos, aproveitando um passe decisivo de Sergej Milinković-Savić.

O Al-Hilal não deu muito tempo ao visitante, já que o atacante francês Karim Benzema marcou o segundo gol apenas dois minutos após o gol de Al-Harbi, levando a vantagem para 2 a 0 a favor dos donos da casa nos primeiros dez minutos da partida.

Já o terceiro gol foi marcado pelo atacante francês aos 31 minutos, em cobrança de pênalti.