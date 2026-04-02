Em vídeo... Mané: Vamos derrotar o Iraque por 3 a 0

Sadio Mané, craque da seleção do Senegal e do Al-Nassr saudita, comentou sobre o esperado confronto entre os Leões da Teranga e o Iraque na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo verão nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção iraquiana se classificou oficialmente para a Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Bolívia recentemente (2 a 1) na cidade mexicana de Monterrey, na final da segunda fase do playoff continental, garantindo assim sua vaga no Grupo 9, que também conta com França, Senegal e Noruega.

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Em um clima de brincadeiras durante os treinos do Al-Nassr saudita, nesta quinta-feira, Mané previu a vitória de sua seleção sobre os “Leões do Eufrates” por 3 a 0, no confronto marcado para o próximo dia 26 de junho, o que foi recebido com risadas por seu companheiro de equipe iraquiano, Haider Abdul Karim.

Vale lembrar que esta é a segunda participação do Iraque na história da Copa do Mundo, depois da edição de 1986 no México, enquanto o Senegal disputou a competição mundial em três ocasiões anteriores (2002, 2018, 2022).

A “Selecção da Teranga” é uma das poucas seleções africanas que chegou às quartas de final da Copa do Mundo, na edição de 2002 na Coreia do Sul e no Japão.