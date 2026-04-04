Em vídeo... Estrela do Real Madrid comete um erro catastrófico

O Real Mallorca encerrou o primeiro tempo contra o Real Madrid, seu adversário em casa, neste sábado, na 30ª rodada da La Liga, com uma vantagem de um gol a zero.

O jornal “As” informou que o Real Mallorca chegou ao gol do Real Madrid, no momento em que os visitantes pressionavam para marcar antes do fim do primeiro tempo.

O gol do Real Mallorca foi marcado por Manuel Morlanes, aos 41 minutos, após um excelente cruzamento de seu companheiro Pablo Mafiu.

O “As” destacou que Morlanis controlou a bola de forma brilhante e chutou com força no gol do goleiro André Lunin, em meio a uma grave falta de atenção do jogador francês Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga limitou-se a observar a bola, em vez de interceptar o cruzamento de Mafio.

O futuro de Camavinga permanece incerto, em meio a relatos que apontam para uma possível saída do Real Madrid no próximo verão.

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