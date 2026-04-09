Um especialista em arbitragem absolveu o atacante inglês do Al-Ahli de Jeddah, Ivan Tony, da acusação de mentir, no incidente envolvendo o quarto árbitro da partida entre sua equipe e o Al-Fayha na Liga Roshen da Arábia Saudita.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1 na partida disputada entre as duas equipes na quarta-feira, no Estádio da Cidade de Al-Majma'a, na 29ª rodada da Liga Roshen.

O inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli, afirmou após a partida que o quarto árbitro lhe disse que deveria se concentrar apenas na Liga dos Campeões da Ásia, deixando de lado a Liga Roshen, o que foi confirmado por seu técnico alemão, Matthias Jaissle.

No entanto, reportagens da imprensa confirmaram que a Comissão Principal de Árbitros não encontrou, nas gravações de áudio dos árbitros — que foram ouvidas após a partida —, nada que incriminasse o quarto árbitro ou comprovasse que ele tivesse proferido tal frase, o que desmente as alegações de Tony.

O especialista em arbitragem Nawaf Shukrallah confirmou, em declarações aos canais esportivos sauditas, que há uma possibilidade de o atacante inglês ser inocente da acusação de mentira, relacionada ao sistema de fones de ouvido utilizado pelos árbitros durante as partidas.

Shukrallah explicou que todos os membros da equipe de arbitragem usam fones de ouvido durante as partidas para se comunicarem entre si, incluindo o quarto árbitro, e que tudo o que é dito neles é gravado do início ao fim da partida.

No entanto, a única diferença é que os fones de ouvido usados pelo árbitro de campo e pelos dois árbitros assistentes não podem ser desligados, pois devem funcionar durante toda a partida, a fim de facilitar a comunicação entre os três.

Por outro lado, o quarto árbitro possui um fone de ouvido que pode ser desligado por ele quando quiser, pois se comunica constantemente com a equipe técnica e os jogadores, o que poderia causar interferência para o árbitro de campo durante a partida.

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Assim, é possível que o quarto árbitro tenha desligado o microfone ao dirigir-se aos jogadores do Al-Ahli, especificamente ao atacante inglês Ivan Toney, segundo o especialista em arbitragem, o que impediu que suas palavras fossem captadas nas gravações de áudio.

A partida contou com várias decisões arbitrais controversas, o que levou o Al-Ahli a emitir um comunicado contundente criticando o árbitro e exigindo que fosse divulgado o que ocorreu entre ele e o árbitro de vídeo durante essas situações.

O empate complicou a situação do Al-Ahli na disputa pelo título da Liga Roshen, já que o time ficou 4 pontos atrás do líder Al-Nassr, que disputou uma partida a menos, e 2 pontos atrás do Al-Hilal, que ocupa a segunda posição.