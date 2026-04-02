Em vídeo... Atef: A Copa da Ásia é mais importante do que a Copa do Mundo!

Ahmed Atef, ex-jogador de futebol saudita, gerou polêmica ao afirmar que a Copa da Ásia de 2027, que será sediada pela Arábia Saudita, é mais importante do que a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Atif disse em declarações ao programa “Dourina Ghir”: “Vamos sediar a Copa da Ásia de 2027 na Arábia Saudita, e o objetivo deve ser conquistar o título, sejam quais forem as circunstâncias”.

Ele acrescentou: “A situação é difícil. A seleção saudita pode se classificar nas fases de grupos da Copa do Mundo de 2026, mas essa fase é semelhante às eliminatórias. Para sermos realistas e não nos deixarmos levar pela emoção, dessa forma não é possível chegar às oitavas ou às quartas de final”.

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E continuou: “Se houvesse um objetivo de se classificar para essas fases avançadas, a seleção não teria se apresentado dessa forma. Para alcançar isso, é imprescindível haver uma estratégia clara, e isso não está acontecendo”.

E concluiu: “Desde o Campeonato do Golfo Árabe de 2024, eu disse que era preciso se preparar para a Copa Asiática de 2027. Esse é o objetivo, e é o torneio continental que vai devolver à seleção sua reputação, através da disputa pelos títulos e do retorno aos pódios.”

Vale lembrar que a seleção saudita está no Grupo H das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, ao lado das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde.