Em trabalhos recentes, Paulo Sousa incentivava jogadores a consumirem menos proteína animal

Paulo Sousa desembarcou há pouco no Flamengo mas já vem implentando a sua metodologia no clube. Conforme trouxe a GOAL, o técnico estabeleceu uma série de regras que visam, principalmente, potencializar o trabalho da fisiologia, como a alimentação no CT após os treinos e os jantares no Maracanã depois das partidas.

Falando em alimentação, segundo soube a reportagem, por onde passa, Paulo Sousa costuma se preocupar bastante com o que os atletas consomem. Em trabalhos anteriores, ele passou a adicionar cada vez mais opções veganas nos buffets dos atletas.

Ao lado de sua comissão técnica, Paulo também vinha buscando fazer um trabalho de sensibilização junto aos jogadores com quem trabalhava para que eles reduzissem o consumo de proteína animal.

Manuel Cordeiro, auxiliar de Paulo Sousa há 10 anos, é vegano e sempre buscou incentivar o técnico. O atual comandante do Flamengo, por sua vez, vem buscando cada vez mais uma alimentação vegetariana, mas não é vegetariano.

Aos 51 anos de idade, Paulo Sousa também impressionou no clube pela sua boa forma. Na última terça-feira (11), depois do primeiro treino com bola, ele correu em volta do gramado e mostrou estar em bom ritmo. O técnico, inclusive, faz questão de participar ativamente de todas as atividades.