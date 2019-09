Em processo de renovação, seleção enche Tite de dúvidas

Alguns jogadores não conseguiram aproveitar a oportunidade nesta rodada dupla do Brasil Global Tour

A primeira rodada dupla do Global Tour depois da foi difícil para a seleção brasileira. A Canarinho empatou o primeiro jogo por 2 a 2 com a Colônmbia e perdeu por 1 a 0 para o . No entanto, mais do que o resultado, o desempenho deve ter deixado Tite mais preocupado.

Nos dois jogos, o Brasil apresentou bom futebol apenas em 45 minutos, contra os colombianos, quando Neymar apareceu bem. No geral, foi um time burocrático, com jogadores que não aproveitaram bem a oportunidade e outros que não atravessam boa fase.

Buscando acelerar o processo de renovação da equipe, principalmente de olho nas Eliminatórias, que começam em março do ano que vem, Tite trouxe algumas novidades e deu minutos para nomes que já fazem parte do elenco, mas entraram pouco ao longo do último ano, como Alex Sandro.

(Foto: Pedro Martins / MoWa Press / Divulgação)

O lateral foi titular nas duas partidas e recentemente chegou a ser apontado por Tite como o cara que pegaria o bastão na lateral-esquerda. O problema todo é que o jogador da não aproveitou a chance, não teve boas atuações e liga o sinal de alerta no setor.

Quem também não conseguiu se sobressair foi David Neres. O jovem atleta do teve mais tempo contra o Peru, na teoria um adversário mais fraco que a , e não conseguiu ser efetivo. Ele, que fez parte do elenco da Copa América, também já não havia empolgado na competição, começando como titular, mas perdendo a vaga ainda na primeira fase.



(Foto: Getty Images)

No gol, em dois jogos Ederson sofreu três gols. Contra a Colômbia não teve nenhum culpa, mas falhou contra o Peru e quase se complicou em um lance de saída de bola errada. É um jogador que já está consolidado no elenco e tem a confiança de Taffarel, preparador de goleiros, mas neste momento não conseguiu ameaçar a titularidade de Alisson.



(Foto: Getty Images)

Se vem de excelentes temporadas no , na seleção o desafio de Firmino é encontrar a regularidade. O atacante, que funciona mais como uma espécie de meia no time inglês, é visto por Tite com capacidade para ser um centroavante na Canarinho, mas na prática isso ainda está longe de acontencer.



(Foto: Getty Images)

O mesmo para Arthur, que segundo o próprio treinador ainda "vai crescer". O volante está consolidado no elenco, mas precisa acelerar o processo de crescimento da equipe, que carece e muito de um jogador que chegue mais vezes no setor ofensivo para ajudar na construção do jogo. Outros nomes como Lucas Paquetá, Eder Militão e Allan precisam ter mais minutos para serem analisados.



(Foto: Mark Ralston / AFP / Divulgação)

Desde o término da , no ano passado, se teve um jogador que realmente se tornou parte importante da equipe foi Richarlison. O atacante do não só se consolidou no elenco como briga por uma vaga entre os titulares. Joga dos dois lados do campo e ainda pode ser escalado como referência. Tem força física e mental, além de não ter sentido o peso da Canarinho.