Elkeson muda o nome para Ai Kesen e jogará pela seleção da China

Atacante brasileiro obtém nacionalidade chinesa e pode ter a primeira chance entre os convocados de Marcelo Lippi para a seleção da China

Elkeson, agora, está nos planos da seleção chinesa de futebol. Nascido no , o atacante está na pré-lista de 35 nomes do técnico Marcelo Lippi para os jogos contra Maldivas e Guam, pelas para a de 2022, no Qatar.

O jogador que defendeu as cores de e obteve o passaporte chinês e adotou um novo nome: Ai Kesen. A mudança é devido à proibição de dupla-nacionalidade pela lei do país.

Elkeson falou sobre o caso em seu perfil oficial no Instagram. O jogador do Guangzhou Evergrande, da , agradece a oportunidade dada pela seleção nacional.

"Queria retribuir todo o carinho que o povo Chinês meu deu nesses sete anos. Me sentia à vontade na China, como se tivesse nascido no país. Foi aí que chegou até a mim uma possibilidade desafiadora, mas que me deixou com a certeza de que seria o próximo passo a ser dado. A volta para o Guangzhou Evergrande, time que abriu as portas do país para mim, e a naturalização, para que eu ajude a seleção chinesa a disputar mais uma Copa do Mundo. Hoje, comunico a todos que, oficialmente, embarquei nesse desafio. Abri mão da minha nacionalidade para tentar retribuir todo o carinho que recebo aqui desde a minha chegada. Estou muito animado e empolgado. Conto com a torcida de vocês. Forte abraço, Ai Kesen", escreveu.