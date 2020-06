Eleição presidencial do São Paulo: quando é e os possíveis candidatos

Mandato atual de Leco se encerra em dezembro de 2020 e ele não poderá se reeleger; Marco Aurélio Cunha é um dos favoritos

As eleições para a presidência do estão próximas e diversas especulações já começam a borbulhar nos bastidores do clube do Morumbi. O mais recente rumor começou a ganhar mais força na noite desta terça-feira, 2 de junho, com a saída de Marco Aurélio Cunha da CBF.

O ex-diretor de futebol e conselheiro vitalício do São Paulo coordenava as seleções femininas do e deixou o cargo para começar a construir sua candidatura ao posto mais alto do Tricolor, como noticiou o Uol. Para que isso ele dispute a presidência, MAC precisa de apoio dentro do clube.

O mandato do atual presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, se encerra em dezembro de 2020 e a nova diretoria já assume o comando do São Paulo em janeiro de 2021. A torcida são paulina pediu diversas vezes a saída do atual presidente.

Quem são os candidatos a presidente do São Paulo?

As chapas ainda não estão definidas. Um nome forte da situação é o de Júlio Casares. Integrante do Conselho de Administração do clube, Casares foi diretor de marketing do São Paulo no mandato de Juvenal Juvêncio e chegou à vice-presidência geral na gestão de Carlos Miguel Aidar.

Casares hoje é diretor comercial na Record TV e negou, em suas redes sociais, que esteja em campanha. Internamente, ele tem o apoio de alguns conselheiros.

Marco Aurélio Cunha é um dos pré-candidatos da oposição e ele já está pensando em sua diretoria. Segundo o GloboEsporte.com, José Carlos Ferreira Alves seria seu candidato a presidência do Conselho Deliberativo.

Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, MAC foi diretor de futebol do clube em 2016 e apoiou a candidatura de Leco. Ele ficou cinco anos como à frente das seleções femininas da CBF.

Outro candidato da oposição pode ser Roberto Natel, que hoje é vice-presidente geral do Tricolor. A relação com Leco, porém, não é nada boa e eles estão rachados desde 2018. Natel, porém, segue no clube desde então, mas foi pivô de uma grande polêmica no clube.

No começo do ano, Natel foi indicado como suposto responsável por vazar documentos internos. O caso é investigado na polícia e o vice-presidente nega os vazamentos.

Opções como Newton Ferreira, o Newton do Chapéu, e Sylvio Alves de Barros Filho já tiveram mais apoio, mas parecem perder força com a "chegada" de Marco Aurélio Cunha.

Quando é a eleição para presidente do São Paulo?

A ideia era realizar as eleições em novembro, mas o pleito pode ser adiado pela pandemia de Covid-19. A eleição para presidência do São Paulo funciona em duas etapas:

Os sócios do clube votam nos conselheiros deliberativos. O número atual é de 240, com 226 ativos, mas após a próxima eleição o conselho passará a ser composto por 260 pessoas. Os novos conselheiros deliberativos votam no presidente.

O mandato do sucessor de Leco no São Paulo terá duração de três anos.