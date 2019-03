Vice do São Paulo abre fogo contra Leco: "Não terá paz comigo"

A crise dentro do clube atingiu a diretoria, e torcedores pedem a saída do atual presidente

O vice-presidente do Roberto Natel alegou em entrevista dada ao BandSports que a crise do Tricolor realmente atingiu à diretoria, e fez declarações críticas à administração do clube, principalmente ao presidente Carlos Augusto Barros e Silva.

“O problema total é o Leco. Ele determina, faz e contrata. O Maicosuel foi um exemplo. Eu cheguei e disse para não contratar. Ele disse que iria contratar porque gostava. Eu disse: ‘presidente, olha na internet, ele não joga desde 2014, entra na internet’. Contratou e depois jogaram a culpa nos médicos. Foram eles os culpados? Porque não foram punidos, então isso mostra que o culpado é o Leco”, declarou.

Natel continuou relatando o quanto o relacionamento entre ele e o presidente já vem se desgastando ao longo do tempo, e que há uma necessidade de rejuvenescer o São Paulo nos bastidores. Ele alega que Leco interferiu demais no futebol e que deveria ter se isolado apenas na diretoria.

“Desde o primeiro dia eu venho desagradando o Leco, tanto que ele tirou minha sala. Isso não quer dizer que eu vou ficar quieto. A batalha é grande porque eu tenho minoria. Sei que, hoje, o grande torcedor está do meu lado, não do Roberto Natel, mas da mudança. Vou fazer de tudo para mudar a forma de pensar, de conduzir. Não fujo da responsabilidade e tenho certeza que Leco não terá paz comigo se continuar administrando como amador. Ele tem que botar na cabeça que é presidente e tem que se comportar assim, e não como garoto mimado”, concluiu.

Por fim, Natel afirmou que não há a possibilidade de impeachment de Leco, pois 75% do conselho presente deve votar a favor, e no São Paulo não há essa possibilidade.