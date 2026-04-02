El Ghazi recebe uma quantia milionária e lança um ataque devastador

Anwar El Ghazi finalmente venceu a longa batalha judicial contra o FSV Mainz 05. O Tribunal Federal do Trabalho da Alemanha, em Erfurt, rejeitou na quinta-feira o último recurso do clube da Bundesliga. Pouco depois, o atacante do Al-Sailiya SC (no Catar) reagiu com uma declaração contundente nas redes sociais.

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O Mainz demitiu El Ghazi sumariamente no final de 2023 devido a declarações pró-palestinas. Em julho de 2024, o juiz já havia decidido que essa demissão era inválida, pois as postagens se enquadravam na liberdade de expressão.





Também na apelação, em novembro de 2025, o Mainz foi derrotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Renânia-Palatinado. Com a rejeição do último recurso, a disputa judicial está agora definitivamente encerrada. O clube deve, portanto, pagar o salário restante.

Estima-se que o valor seja entre 1,5 e 1,7 milhão de euros, referente ao período de novembro de 2023 a junho de 2024. Além disso, o atacante ainda busca uma indenização adicional de 1,2 milhão de euros.

O atacante de trinta anos reagiu quase imediatamente com palavras duras via X. “Eles tentaram de novo e falharam de novo”, ele começa sua mensagem. “Não, não estou falando das tentativas repetidas e fracassadas ao longo de décadas de genocídio para exterminar os palestinos, mas das tentativas ridículas e lamentáveis do FSV Mainz 05 de recorrer novamente contra a derrota no meu processo no tribunal alemão, para depois perder mais uma vez.”

Em seguida, El Ghazi destaca que a decisão representa para ele uma forma de justiça. “Hoje, o tribunal alemão indeferiu o último recurso do FSV Mainz 05, tornando a sentença anterior definitiva e fazendo justiça. Uma vitória convincente.”

Ele também é inflexível em relação à diretoria do Mainz. “É hora de os dirigentes equivocados do FSV Mainz 05 desistirem e pagarem o restante do meu contrato.”

Ele acrescenta ainda que o dinheiro terá um destino claro. “Existem causas valiosas que apoiam as crianças de Gaza”, afirma El Ghazi. “Espero que isso traga algum consolo à diretoria do FSV Mainz 05.” Ele encerra sua declaração com as palavras “Free Palestine”.