Edvardsen volta a cometer um erro e choca com gestos extremamente obscenos e provocativos

Victor Edvardsen causou agitação no Estádio Goffert na tarde de domingo. O atacante do Go Ahead Eagles mostrou uma tatuagem na perna aos torcedores do NEC presentes no local.

Na tarde de domingo, o NEC logo abriu 2 a 0 com dois gols de Noé Lebreton, mas então os jogadores de Nijmegen de repente diminuíram o ritmo.

O Go Ahead chegou a diminuir para 2 a 1 no segundo tempo, mas acabou perdendo. Após o jogo, ele mostrou aos torcedores do NEC presentes uma tatuagem da Copa da KNVB.

Na temporada passada, o atacante sueco conquistou o troféu com o Kowet, após o que mandou fazer uma tatuagem do troféu na perna.

Ele fez o gesto para os torcedores do NEC, pois o clube já chegou seis vezes à final, mas nunca conseguiu vencer o torneio.

Edvardsen já havia sido alvo de críticas anteriormente ao fazer um gesto na direção do nariz de Angelo Stiller. O meio-campista alemão nasceu com lábio leporino.

Também é possível ver nas imagens como Edvardsen faz gestos obscenos para os torcedores do NEC. Ainda não se sabe se a ação terá consequências.







