Luka Romero: o "Messi mexicano" que está prestes a explodir na La Liga

O garoto de 15 anos já vinha sendo especulado no Barcelona e no Manchester United antes de se tornar o atleta mais jovem da história da La Liga

Com a camisa branca e azul da , ele recebe a bola na ponta direita e passa por adversários com a perna esquerda, com seu cabelo castanho caído nos ombros balançando enquanto corre em direção da área.

É uma descrição fácil de identificar; uma visão de um jovem Lionel Messi deixando novamente sua marca nas memórias de torcedores ao redor do planeta.

Mas este...não é Messi. Esse é outro.

Esse é um garoto de 15 anos que vem sendo comparado a um dos maiores da história já faz algum tempo. A grande esperança da torcida argentina para o futuro, prestes a começar sua carreira profissional.

Esse é Luka Romero.

Mesmo que muitos já conhecessem a habilidade de Romero já fazem alguns anos, o jovem ganhou mais holofotes nos últimos dias depois de estrear com a camisa do Mallorca nos minutos finais diante do , nesta quarta-feira (24).

Integrado ao elenco profissional desde que o clube espanhol voltou da paralisação devido ao coronavírus, a participação de Romero na partida fez que com muitos fossem aos livros de história para confirmar: o jogador se tornou o atleta mais jovem a estrear na primeira divisão espanhola, quebrando um recorde estabelecido a mais de 80 anos atrás.

"Nós estamos o observando desde que ele tinha 12 anos, mas não queríamos o promover tão cedo pois temos que ter cuidado," afirmou o assistente-técnico do Mallorca, Deni Pendin, em uma entrevista recente. "Nós vemos ele jogar e sabemos que está muito acima de outros da idade, mas ainda não está pronto para o futebol profissional fisicamente. Hoje, no entanto, podemos ver que isso está mudando.

Romero tocou pouco na bola durante a partida, já decidida na entrada do "pibe", mas impressionou e conseguiu brilhar em uma partida diante dos gigantes do Real Madrid, que venceram por 2 a 0.

Filho de ex-jogador Diego Romero, Luka nasceu na cidade de Durango, no México, enquanto seu pai jogava pelo pequeno Alacranes, das divisões inferiores da Liga MX. Se mudou para com dois anos de idade, junto com Diego, antes de começar a sua própria carreira no futebol nas categorias de base Saint Jordi, clube da ilha de Ibiza.

Com apenas sete anos, foi fazer testes no , onde impressionou devido à sua habilidade com a bola nos pés. Sua família não estava pronta para ir à Catalunha, no entanto, o que significou que os Blaugranas foram impedidos de assinar com o garoto.

Assim, ficou em Ibiza, antes de sua família se mudar para a ilha de Mallorca, onde seu pai iria terminar sua carreira. Luka, descoberto pelo Mallorca em 2015, assinou com o clube, ainda na segunda divisão, com apenas dez anos de idade.

Dois anos depois, teria, se você acreditar nas histórias, outra vez se aproximado do Barcelona, tendo sido visto fazendo embaixadinhas numa praia em Ibiza por Daniel Alves, ainda no clube catalão. O brasileiro teria pedido para tirar fotos com o garoto, afirmando que ele "seria o próximo Messi".

As comparações com Messi vão seguir com Romero não importa como sua carreira prossiga.

Chamado de "Messi mexicano", por ter nascido no país americano, Romero deixou claro que pretende usar a camisa da seleção argentina, mesmo sendo elegível para atuar tanto na Espanha quanto pelo México.

"Toda minha família é argentina, meu sonho é usar essa camisa," afirmou em uma nota divulgada pela AFA em 2018. Um ano depois, foi convocado para representar seu país no Sul-Americano sub-15 no .

Ele marcou dois gols no torneio antes de perder um pênalti na final diante do , mas suas performances, para a surpresa de ninguém, deixaram todos boquiabertos.

"Nós estamos falando de um garoto de 15 anos. Ele joga bem? Muito, mas seu passaporte fala Luka Romero, não Lionel Messi," argumentou Alejandro Sagesse, seu treinador, pedindo calma.

"Ele tem que construir sua própria história. É lógico que vão haver comparações, mas essa é exagerada, é ser comparado ao melhor de todos."

Seu pai, Diego, concorda, tendo afirmado em entrevista ao Efe: "Eu não gosto das comparações com Messi. É uma pressão exagerada."

"Ele é Luka, e pode se inspirar em Messi - um jogador único, dedicado, histórico -, para aprender com ele."

Se não Messi, com quem podemos compará-lo?

"Ele é um meia canhoto, rápido, driblador e competitivo," Pendrin afirmou quando questionado sobre seus talentos. "É o protótipo de uma camisa 10 da Argentina, mas me lembra muito David Silva."

Romero, agora, precisa escolher seu próximo movimento com cuidado. Dado seu talento, é improvável que o garoto fique em Mallorca por muito tempo, mesmo que o clube esteja esperançoso quanto as chances do jovem aceitar um contrato nesta próxima janela.

, Barcelona, e todos já foram citados como possíveis interessados no futebol do garoto, e não seria nenhuma surpresa se outros grandes clubes da Europa se envolvessem na disputa também.

Mesmo assim, as comparações com Messi não vão à lugar nenhum. Cabe a Romero aceitar a pressão e mostrar que está pronto para o desafio.