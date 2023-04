Eduardo Coudet não abre mão de multa de US$ 6 milhões e fica no Atlético-MG

Argentino havia pedido para que a multa rescisória fosse retirada do contrato e trava saída; Galo já conversava com Dorival Júnior

Eduardo Coudet se recusou a assinar o aditivo contratual que derrubaria a multa rescisória que tem com o Atlético-MG, como soube a GOAL. A cláusula estabelece pagamento de US$ 6 milhões (R$ 30 milhões na cotação atual) em caso de quebra do vínculo. O treinador, desta forma, tem a permanência garantida na Cidade do Galo.

O compromisso de Coudet com o clube se encerra em 31 de dezembro de 2023. Na última sexta-feira (7), ele havia pedido à diretoria para que fosse feito um termo no atual contrato. A ideia era derrubar a cláusula da multa rescisória. O treinador, no entanto, mudou de ideia nos últimos dias, especialmente depois do título do Campeonato Mineiro, e se recusou a assinar o aditivo.

A diretoria do Atlético-MG já preparava a demissão de Eduardo Coudet nos bastidores. Inclusive, já havia se reunido com Dorival Júnior em duas oportunidades entre sexta-feira (7) e sábado (8). Nas conversas, costurou um acordo com o treinador, que está livre no mercado da bola desde a saída do Flamengo.

Havia a expectativa que Eduardo Coudet assinasse o aditivo contratual nessa segunda-feira (10), logo após o treinamento ocorrido na Cidade do Galo. O técnico, contudo, nem sequer tocou no assunto com o diretor de futebol Rodrigo Caetano, único representante da diretoria presente no centro de treinamentos.

O técnico argentino entrou em rota de colisão com a diretoria do Galo na última quinta-feira (6), após a derrota para o Libertad, do Paraguai, na estreia da Copa Libertadores. Na ocasião, ele fez críticas ao elenco e aos investidores pelas contratações. A postura incomodou nos bastidores, e a diretoria convocou uma reunião no dia seguinte, acertando a permanência até a decisão do Mineiro, disputada no domingo (9). Na ocasião, ficou acertado que ele assinaria um termo no contrato para retirar a multa rescisória. Diante disso, o clube já preparava a contratação de Dorival Júnior, o que não deve mais acontecer.

O Atlético-MG já trabalha com a permanência de Coudet nos bastidores. A diretoria descarta a possibilidade de demissão com a multa rescisória atual — US$ 6 milhões. Em crise financeira, o Galo não pretende gastar para fazer a troca no comando técnico. A única chance da situação ter uma nova mudança de cenário é o argentino mudar novamente de ideia e assinar o aditivo contratual.