Atlético-MG espera Coudet por retirada de multa e definição sobre saída

Treinador pediu inclusão de aditivo que retira multa rescisória, mas ainda não assinou documento; Galo já procurou Dorival Júnior para o cargo

O técnico Eduardo Coudet ainda não assinou o aditivo que retira a multa rescisória do contrato com o Atlético-MG, como soube a GOAL. A cláusula estabelece pagamento que supera os R$ 10 milhões — o valor exato é mantido em sigilo pelas partes —, e os mineiros aguardam a inclusão do termo para sacramentar a saída do comandante. Há expectativa de assinatura na noite desta segunda-feira (10).

O argentino pediu à diretoria, na última sexta-feira (7), para que fosse retirada a multa rescisória do vínculo trabalhista na Cidade do Galo. O departamento jurídico já fez a mudança no documento e aguarda a assinatura do argentino para validá-lo. A ideia era tê-lo apenas até a decisão do Campeonato Mineiro.

O treinador não fez qualquer movimento para retomar as conversas sobre a mudança no contrato de trabalho. Nesta segunda-feira (10), ele foi à Cidade do Galo e comandou o treinamento para o jogo contra o Brasil-RS, marcado para a próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil.

Na atividade desta segunda-feira, o único integrante da diretoria que esteve ao lado de atletas e comissão técnica foi o executivo de futebol Rodrigo Caetano. O presidente Sérgio Coelho e os investidores não foram vistos durante a atividade ocorrida no centro de treinamentos do clube.

Getty Images

A diretoria não pretende gastar o valor da multa rescisória para rescindir o vínculo com o técnico, mesmo que já tenha mantido conversas com Dorival Júnior (foto acima) em duas oportunidades — na sexta-feira (7) e no sábado (8). O comandante brasileiro é um nome que agrada nos bastidores, especialmente pelos feitos da temporada passada, quando foi campeão de Libertadores e Copa do Brasil pelo Flamengo.

O desejo da cúpula é fazer a troca no comando técnico, especialmente depois da postura do treinador argentino na entrevista coletiva após a derrota para o Libertad, do Paraguai, pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores. No entanto, a mudança só ocorrerá em caso de assinatura do aditivo por parte de Coudet.

O Atlético-MG deu um prazo de 48 horas após a final do Campeonato Mineiro, encerrada às 18h30 (de Brasília) desse domingo (10), para definir o futuro do treinador. O clube não se manifestou sobre a manutenção do técnico na ocasião.