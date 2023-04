Atlético-MG conversa com Dorival Júnior e prepara saída de Coudet

Treinador entrou em rota de colisão com a diretoria depois da derrota da equipe para o Libertad, na Libertadores

O Atlético-MG já conversou com o técnico Dorival Júnior sobre a possibilidade de substituir o argentino Eduardo Coudet na Cidade do Galo. A informação foi inicialmente divulgada pelo Central da Bola e Fala Galo e confirmada pela reportagem. Houve ao menos duas reuniões para discutir a possibilidade de contratação do comandante, como soube a GOAL.

Livre no mercado da bola desde que deixou o Flamengo, em dezembro do ano passado, o técnico conversou com a diretoria do Atlético pela primeira vez na última sexta-feira (7), dia seguinte à derrota para o Libertad, do Paraguai, na estreia da Libertadores.

O Atlético deve acertar com Dorival Júnior até dezembro de 2023, conforme apurado pela reportagem. Ele é tratado como o principal nome para substituir o técnico argentino no cargo.

Eduardo Coudet entrou em rota de colisão com a diretoria do Atlético ao questionar a ausência de reforços e parte do elenco. As críticas fizeram a diretoria se reunir com o treinador na última sexta-feira para pedir que ele ficasse ao menos até o fim do Campeonato Mineiro -- do qual o Galo saiu campeão.

Na conversa, uma das exigências do comandante foi atendida: a cláusula rescisória que supera os R$ 10 milhões foi retirada do contrato de trabalho por meio de um aditivo.

Dorival Júnior pode iniciar a segunda passagem pelo Atlético-MG. Ele comandou a equipe entre 2010 e 2011, logo após a passagem de Vanderlei Luxemburgo pela Cidade do Galo.