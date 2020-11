Eduardo Coudet está perto de fechar com o Celta e deixar o Inter

Clube espanhol está negociando contrato com o treinador do Internacional e pode se tornar o novo destino de El Chaco

Eduardo Coudet, que vem fazendo uma ótima temporada pelo Internacional, líder isolado do Brasileirão, está a um passo de se tornar o novo treinador do , que atualmente ocupa apenas o 17º lugar no Campeonato Espanhol.

Segundo informações vindas da apuradas pela Goal, o clube está negociando o contrato com ‘El Chaco’ desde a demissão de seu antigo técnico, Óscar García, na semana passada. As conversas se intensificaram após Marcelino García, favorito para assumir o cargo, recusar a oferta do . O comandante do deixaria o para acertar com o time espanhol até o final da temporada na Europa.

Coudet não tem experiência em clubes do futebol europeu como treinador. Assim, esse seria mais um desafio em sua carreira, que conta com passagens por e Club, da , e , do - além do Internacional, claro.

A contratação do argentino seria uma proposta do presidente do Celta, Carlos Mouriño, e de seu diretor geral, Antonio Chaves. Caso o negócio realmente saia, Coudet retornaria para o clube onde foi jogador há 18 anos.

Além do interesse do Celta de Vigo, outros fatores podem pesar na hora de o treinador fazer sua escolha entre permanecer no Brasil ou aceitar o novo desafio na Espanha.

Quando foi contratado pelo Internacional, Coudet ouviu que teria um elenco estrelado nas mãos para poder brigar de frente com o . Porém, com as dificuldades financeiras do clube agravadas pela pandemia, o plano de montar um super Inter não saiu do papel.

Mesmo assim, El Chaco ainda exige da diretoria Colorada a chegada de alguns reforços para o restante da temporada e para 2021, o que estaria sendo um ponto de impasse entre as partes e poderia motivar a saída antecipada do treinador, que tem contrato com o Inter até o final de 2021.

Enquanto isso, o Colorado ocupa a liderança isolada do Brasileirão, com 36 pontos, e é um dos principais candidatos ao título. Os gaúchos também estão nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. A saída de Coudet certamente seria um grande obstáculo para os planos do clube, que pretende voltar a conquistar títulos de grande relevância nesta temporada.