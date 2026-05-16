Edson Álvarez alimenta rumores sobre uma transferência para o Ajax

Edson Álvarez deixou bem claro seu interesse pelo Ajax pouco antes da última rodada da VriendenLoterij Eredivisie. O meio-campista mexicano postou no sábado, no Instagram, imagens de uma partida anterior contra o sc Heerenveen, na qual ele mesmo marcou um gol para os amsterdenses. Com isso, o meio-campista, que está emprestado pelo West Ham United ao Fenerbahçe, demonstra seu apoio à equipe do técnico Óscar García, embora a ação, ao mesmo tempo, gere novas especulações sobre um possível retorno.

O nome de Álvarez já vem sendo mencionado há algum tempo em Amsterdã. Na semana passada, o meio-campista de 28 anos esteve presente na Johan Cruijff ArenA durante a partida do campeonato contra o FC Utrecht, que terminou com uma derrota por 1 a 2. Sua visita acendeu imediatamente a esperança dos torcedores de um retorno do queridinho da torcida.

De acordo com a Voetbal International, Álvarez é considerado um candidato importante para reforçar o elenco do Ajax no próximo verão. O clube vem procurando há algum tempo por um novo volante, especialmente desde a saída de Jordan Henderson. Dentro da comissão técnica, o mexicano ainda seria muito bem visto.

O Ajax já tentou trazer Álvarez de volta a Amsterdã tanto no verão de 2025 quanto durante a janela de transferências de inverno de 2026. Na época, não se chegou a um acordo. No entanto, o meio-campista continua fortemente na mira, em parte devido à situação incerta em torno do West Ham United.

O time londrino corre risco de rebaixamento na Premier League. Faltando duas partidas para o fim da temporada, o West Ham está abaixo da zona de rebaixamento e precisa recuperar uma diferença de dois pontos em relação ao Tottenham Hotspur. Um eventual rebaixamento para a Championship poderia aumentar as chances do Ajax de ter Álvarez de volta.

O meio-campista ainda tem contrato com o West Ham até meados de 2028, clube que o emprestou ao Fenerbahçe nesta temporada. Apesar desse compromisso de longo prazo, uma saída no próximo verão não parece estar descartada. Por isso, o Ajax acompanha de perto a situação do mexicano.

Não será apenas no que diz respeito às contratações que a janela de transferências promete ser movimentada em Amsterdã. Também dentro do elenco atual, vários jogadores parecem estar de saída. Branco van den Boomen e Sivert Mannsverk podem deixar o clube, enquanto Kian Fitz-Jim, segundo as últimas notícias, não tem mais um papel de destaque nos planos da diretoria.