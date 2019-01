Edmundo critica forma física de Bruno Cesar e diz que Vasco brigará para não ser rebaixado

Ex-atacante disse não ver uma temporaa com otimismo para o Cruz-Maltino

Ídolo do Vasco, Edmundo não está otimista quanto ao ano de 2019 do Cruz-Maltino. Para ele, a equipe brigará mais uma vez contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao canal “Esporte Interativo”, o ex-jogador ainda criticou a forma física do meia Bruno César, principal reforço do clube para a temporada.

“Não há um otimismo. O time é o mesmo e a grande contratação, nos últimos 30 jogos, jogou 45 minutos, que é o Bruno César. Me desculpa, não tenho nada contra ele. Não pegou bem ele tirar a camisa e colocar a camisa no dia da apresentação mostrando que está fora de forma”, afirmou.

“O futebol de hoje não é só nome. Se olhar o Vasco em uma espinha dorsal, com Castán, Bruno César e maxi López, pô, mas é hoje. Eles brilharam na década passada... Não vejo com muito otimismo. Acho que no Campeonato Brasileiro vai sofrer de novo e lutar para não cair. Mas tem que rezar pela Copa do Brasil, que é mata a mata e a torcida faz diferença, e no Estadual”, completou.

O Vasco segue em Atibaia realizando pré-temporada até quarta-feira (16), quando volta ao Rio para a fase final de preparação para a estreia no Campeonato Carioca, no dia 19 de janeiro, fora de casa, contra o Madureira.