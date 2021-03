Éder: esperança de gols para um São Paulo que perdeu presença ofensiva

O atacante, apresentado nesta quarta-feira (31), chega com status de principal parceiro de Luciano no comando do ataque Tricolor

O São Paulo anunciou de maneira oficial - com direito a vídeo no Morumbi com o ex-jogador Muller - a contratação do atacante Éder, esperança de gols do Tricolor após a saída de Brenner, no final da temporada de 2020.

Sem clube desde que deixou o Jiangsu Suning, o ítalo-brasileiro acertou com o clube paulista até dezembro de 2022. O atleta de 34 anos terá um dos maiores salários do elenco e chega com expectativa de conseguir repetir a parceria entre Brenner e Luciano, que deu muito certo por boa parte de 2020 e chegou a levar o time à liderança do Brasileirão.

Com boa média de gols na China (21 gols em 45 jogos), Éder não deixa de ser uma aposta, mas vem com currículo e qualidade pra preencher uma lacuna no elenco do São Paulo: com as saídas de Tréllez e Gonzalo Carneiro, o time apenas contava com Pablo e Luciano como atacantes de área.

É claro: no esquema de Hernán Crespo, que vem utilizando o 3-5-2 em sua passagem pelo Morumbi até agora, nomes como Rojas e Galeano também poderiam jogar ao lado de Luciano - e o jovem paraguaio já jogou centralizado no sub-20. Mesmo assim, o ítalo-brasileiro deve ser uma das peças mais importantes do ataque do Tricolor e chega com peso para ser titular.

Com sua chegada, Pablo, que começou bem a temporada e chegou a marcar um golaço praticamente antológico contra o Santos de Ariel Holán, deve ir para o banco de reservas nesse primeiro momento. Por mais que o ex-jogador do Athletico conte com a confiança do treinador, Éder chega com um teto maior para ser o principal parceiro de Luciano.

Apresentado com status de estrela, falou sobre a expectativa de disputar a Copa Libertadores - o São Paulo ainda precisa torcer para o Rentistas, do Uruguai, para ser cabeça de chave -, e a tendência é que o atleta, por todas os cenários apresentados, seja realmente fundamental se o clube quiser ir longe na competição.

O Tricolor não tem data para voltar a jogar, devido à paralisação do futebol paulista em decorrência da pandemia do coronavírus. O time é o atual líder do Grupo B do Paulistão, com sete pontos conquistados em 12 disputados.