Luciano será titular do São Paulo contra o Grêmio?

Após retornar de lesão, presença do atacante na semifinal da Copa do Brasil ainda não é certa

O atacante Luciano, do , é dúvida para o jogo de volta da semifinal da Copa do entre São Paulo e Grêmio, nesta quarta-feira (30). O jogador não participou do treinamento completo do na terça-feira (29) e pode desfalcar o time de Fernando Diniz na decisão.

Após se recuperar de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda (lesão sofrida no jogo contra o ), Luciano atuou nas partidas contra o e . No entanto, exames detectaram um cisto na perna esquerda que inflamou e aumentou as dores do atleta, como noticiado pelo Globo Esporte.

Luciano será titular contra o Grêmio?

Foto: Divulgação/São Paulo

A tendência é que o camisa 11 são paulino vá para o Morumbi junto com o restante da delegação, mas ele não deve atuar. O jogador ainda será reavaliado antes do jogo para saber as reais condições de jogo.

Caso a ausência de Luciano seja confirmada, Tchê Tchê deve ser escalado como um segundo atacante, papel já desempenhado pelo polivalente atleta na vitória por 3 a 0 contra o Atlético-MG.

Desde que chegou ao Tricolor Paulista, em agosto, Luciano já atuou em 30 jogos e balançou as redes em 15 oportunidades, segundo maior goleador do time - atrás apenas de Brenner, com 22 tentos. O bom relacionamento com Fernando Diniz ganhou destaque nos últimos jogos.

Luciano pode aumentar a lista de desfalques do São Paulo, que já não conta com Reinaldo (suspenso) e Pablo (lesionado). Na lateral esquerda, Leo deve ser escalado por Diniz. A escalação do time será divulgada minutos antes da partida, mas a tendência é que Tricolor do Morumbi começa a decisão com: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Leo; Luan, Dani Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Tchê Tchê e Brenner.