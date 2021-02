Como o FC Cincinnati convenceu Brenner a preferir ida à MLS ao futebol europeu

O modesto time passou na frente de gigantes do Velho Continente para fazer uma das grandes contratações da liga

Muitos se espantaram quando Brenner, um promissor jogador de 21 anos de idade, assinou com o FC Cincinnati mesmo tendo despertado o interesse de gigantes clubes da Europa, como Juventus, Arsenal e Milan. Mas existe uma razão para a escolha do ex-atacante do São Paulo.

Brenner marcou 21 gols em suas últimas 39 partidas pelo São Paulo, sendo 13 deles em uma sequência de apenas 11 jogos. Como resultado, o São Paulo estava pedindo € 50 milhões (R$ 260 milhões) para negociar sua joia.

Entre os interessados na contratação do atacante estava gigantes clubes europeus, no entanto, Brenner optou por se juntar ao FC Cincinnati, um time relativamente novo na MLS, e sem a fama de Los Angeles Galaxy e New York FC. Mas o que levou o jovem talento a desistir da Europa por um time que está na primeira divisão dos Estados Unidos há apenas duas temporadas?

Uma dos principais motivos para que o FC Cincinnati conseguisse realizar uma das mais ambiciosas contratação da MLS foi “colocar o dinheiro na mesa”, como diz o diretor do time, Gerard Nijkamp. O clube se aproveitou da situação financeira delicada da grande maioria dos concorrentes para fechar a contratação.

Com a pandemia de coronavírus veio a crise financeira até mesmo para os gigantes clubes europeus. Agora, todos estão menos dispostos a pagar uma grande quantia por jogadores, ainda mais aqueles que ainda parecem como promessas, como é o caso de Brenner.

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

"Estes são tempos difíceis para os clubes. Eles não são tão pró-ativos na contratação de novos jogadores porque ainda há incertezas no mundo. Talvez isso nos dê a oportunidade de conseguir um jogador de alto nível que, em um mundo normal, seria mais difícil para um clube como o FC Cincinnati ou qualquer outro clube da MLS. Normalmente, esses talentos vão diretamente para a Europa. Agora, ele veio para o nosso clube. Fizemos o investimento, colocamos o dinheiro na mesa", disse Nijkamp.

E, de fato, o Cincinnati se aproveitou da oportunidade. A contratação de Brenner saiu por US$ 15mihões (R$ 78 milhões), além de bônus a serem pagos por metas cumpridas, uma valor bem abaixo do que o São Paulo pedia inicialmente.

Mas o dinheiro sozinho não poderia convencer um dos grandes talentos da nova safra brasileira a trocar o sonho europeu pelo ainda modesto futebol estadunidense. Se a preocupação fosse apenas a crise causada pela pandemia, ele poderia ter esperado as coisas se normalizarem.

O trabalho de convencimento do FC Cincinnati, porém, foi além. O clube convenceu Brenner de que poderia ser um bom trampolim para que, no futuro, ele conseguisse se transferir para a Europa. Para isso, os nomes de Miguel Almirón e Alphonso Davies, dois ex-MLS que hoje atuam no velho continente, foram usados, além de Bryan Reynolds, Zack Steffen, Tyler Adams e Reggie Cannon.

Um empurrãozinho de um ex-companheiro de São Paulo também ajudou Brenner em sua decisão. Auro, que hoje atua no Toronto FC, é um dos 18 brasileiros que atuam na MLS hoje em dia.

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

"Os Estados Unidos dão muito brilho em meus olhos", disse Brenner. "Quando a oferta chegou, eu não pude resistir. Assim que soube do projeto por uma ligação [com o diretor de recrutamento de jogadores Hunter Freeman] e vi todas as instalações, a partir daquele dia, comecei a procurar por vídeos do clube e dos fãs. Isso realmente me surpreendeu e eu não tive dúvidas".

Com esta mudança, o clube aposta que Brenner se tornará a próxima estrela da liga, e há motivos para acreditar que sim. Ele brilhou no campeonato brasileiro e, para ser franco, Juventus e Arsenal não se interessariam por um jogador se ele não fosse bom.

Brenner pode ser o próximo divisor de águas da MLS, o próximo Almirón ou o próximo Davies, que vai usar a liga como trampolim. Ele pode ser um jogador que aumenta a reputação da liga em todo o mundo, à medida que a MLS continua executando o plano de encontrar, contratar, desenvolver e vender jovens talentos.

Mas isso é apenas uma parte. Ao escolher o Cincinnati, Brenner também faz a sua aposta: a de que este é o clube que o pode levar aonde quer, que é uma das melhores equipes da Europa.

Além da joia brasileira, o FC Cincinnati tenta outras contratações para a temporada 2021. O time comandando pelo o ex-zagueiro do Milan e do Manchester United, Jaap Stam como técnico ainda busca um camisa 10 e esteve próximo de ser o novo clube de Papu Gómez, recém saído da Atalanta.